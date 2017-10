Éric Salvail annonce son retrait de sa compagnie

L'animateur et producteur écrit qu’il délègue « toutes les responsabilités et pouvoirs » à son équipe en qui il a « pleinement confiance ».

Des allégations d’inconduite sexuelle ont été portées contre M. Salvail, à la suite d’un article paru dans La Presse mercredi.

« Mes actions prioritaires sont tournées vers les nombreuses personnes qui ont subi mes comportements déplacés », écrit-il dans sa publication Facebook.

Je vous ai offensés. Je vous ai dérangés. Je vous ai blessés. Je le reconnais. Avec humilité et désolation. Je m’en excuse. Sincèrement. Éric Salvail, sur sa page Facebook

Dans un long texte, M. Salvail dit avoir lu à plusieurs reprises les reportages à son sujet. Il écrit qu’il prend « la responsabilité de ces comportements déplacés ».

« Le constat est brutal : pendant de nombreuses années, dans de nombreuses situations et auprès de plusieurs personnes – bien au-delà de celles qui sont sorties publiquement – mes agissements ont causé du tort », écrit-il.

J’ai eu l’immense privilège de monter assez haut dans le ''show-business'' québécois. C’est clair, plus on tombe de haut, plus lourdes sont les conséquences. Je tombe de haut. À l’évidence, je suis l’unique responsable de ce qui se passe. Éric Salvail, sur sa page Facebook

« J’ai du travail à faire, ajoute-t-il. Pour vrai. Peu importe quand, comment et dans quelles circonstances j’ai souvent agi de manière inappropriée, j’ai la responsabilité de ces comportements déplacés. »

En plus de ses tâches d’animateur, Éric Salvail est le président et producteur exécutif de Salvail & Co., une maison de production fondée en 2013, qui développe et produit des émissions comme Les Échangistes.

L’animatrice de l’émission Les Échangistes, Pénélope McQuade, a d’ailleurs réagi, jeudi après-midi, sur sa page officielle Facebook.

Rappelons que Mme McQuade a témoigné du comportement déplacé de Gilbert Rozon sur les ondes du 98,5 FM et dans Le Devoir.

Sur Facebook, elle décrit qu’elle ressent « beaucoup d’émotions » à la suite des allégations concernant Éric Salvail et Gilbert Rozon et qu'elle désire prendre du recul.

Je continuerai à prendre la parole publiquement sur ce sujet que je porte depuis si longtemps. Avant de reprendre cette parole, je ressens le besoin de prendre du recul. Merci de comprendre et de respecter. Pénélope McQuade sur sa page Facebook

Dans sa publication Facebook, Éric Salvail indique qu’à la suite de son retrait de la gestion de la compagnie Salvail & Co., une politique « robuste » sera mise en place « pour assurer que toutes les activités de Salvail & Co soient exemptes de tout comportement qui serait déplacé ».