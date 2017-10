« La culture du milieu était trop complaisante » - Kyle Shewfelt

Un texte d'Olivier Tremblayet de Marie Malchelosse

À l’arrestation du Dr Nassar, en novembre 2016, Shewfelt et ses collègues gymnastes étaient incrédules – sauf dans le cas des victimes, on l’imagine. Depuis, plus d’une centaine de femmes ont dénoncé le médecin, et Nassar fait face à 22 chefs d’accusation.

Parce que Nassar n’a travaillé qu’avec des athlètes féminines, Shewfelt ne le connaissait que de réputation, explique-t-il. Mais celle-ci, justement, était excellente, ce qui l’inquiète encore davantage. Les problèmes peuvent venir de sources insoupçonnées, et c’est pourquoi il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger les athlètes.

« On comprend de plus en plus que des gens étaient au courant des allégations envers le Dr Nassar, mais qu’on ne les rendait pas publiques, souligne Shewfelt en entrevue téléphonique à Radio-Canada Sports. Elles demeuraient dans le giron de l’équipe nationale américaine.

« Moi qui ai tant les athlètes à cœur, je suis extrêmement déçu que ça n’ait pas été transmis à la police et qu’on ne s’en soit pas occupé immédiatement, poursuit-il. C’est le grand problème : est-ce qu’on n’écoutait pas les victimes parce qu’on voulait tout simplement balayer ça sous le tapis? »

Shewfelt résume cette mentalité en une expression : la victoire à tout prix. Et selon lui, camoufler des allégations pour éviter qu’elles nuisent à une réputation, à une image, s’inscrit dans cette culture.

« Les victimes ont peur de parler, regrette-t-il. Ç’a pris tellement de temps à McKayla Maroney. On est en 2017, et ça s’est produit en 2012, et même avant! Ça ne devrait pas arriver! Cette culture, c’était les médailles et l’argent. Avec le temps, je crois qu’il faut surtout protéger les athlètes et les écouter quand ils parlent. »

Sans qu’on lui pose la question, Shewfelt déclare qu’il n’a jamais subi d’abus sexuel. Toutes ses expériences sportives, assure-t-il, ont été positives, entre autres parce qu’il juge que Gymnastique Canada fait en sorte que chaque jeune athlète soit protégé et ne se retrouve pas dans une position délicate.

Les suites du cas du hockeyeur Sheldon Kennedy, victime de l’entraîneur Graham James, ont fait école. Kennedy a contribué à la conception d’une formation sur le respect dans le sport que tout entraîneur, souligne Shewfelt, doit suivre.

Au fil de ses conversations avec des intervenants du milieu américain de la gymnastique, Shewfelt a pu cerner l’ampleur du problème. Il se réjouit cependant du fait que ce milieu est conscient du besoin de changement et prêt à prendre les mesures qui s’imposent.

Plus question, explique-t-il, que des athlètes soient laissés seuls avec une personne en position d’autorité lors du transport vers un entraînement ou une compétition, ou encore pendant un traitement en clinique.

La culture du milieu était trop complaisante. Un prédateur présumé comme le Dr Nassar a profité de ces situations. D’autres mesures seront mises en place. Les clubs exigeront de la documentation de leurs entraîneurs, en plus d’une vérification policière. La seule façon de protéger ces jeunes gens est de regarder le passé et de changer les structures. On m’a dit que le Dr Nassar était seul avec les jeunes filles quand il les traitait. Ça ne devrait jamais se produire, mais c’est arrivé, et j’ignore pourquoi. Je sais que, moi, je n’ai jamais été dans cette situation comme athlète. Un entraîneur ou un coéquipier était toujours avec moi. La fédération américaine a beaucoup de pain sur la planche, et je crois qu’elle le sait. Kyle Shewfelt

En attendant de voir comment les choses évoluent, Shewfelt salue les démarches de McKayla Maroney et de celles qui l’ont précédée, comme Jamie Dantzscher et Jeanette Antolin.

« Il leur a fallu beaucoup de courage. Je les en félicite. J’espère que la culture changera et qu’il sera possible, s’il y a d’autres victimes, qu’elles en parlent. »