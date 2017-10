Au tour de Berdych de mettre fin à sa saison

Aux prises avec des douleurs chroniques au dos depuis plusieurs semaines, la 18e raquette mondial ajoute son nom à une longue liste qui comprend déjà Novak Djokovic, Andy Murray, Milos Raonic, Stan Wawrinka et Kei Nishikori.

Berdych n’a disputé qu’une seule finale cette année, à Lyon. Il n’a pas joué depuis Pékin à la mi-septembre. Il vient aussi de déclarer forfait en vue du Masters de Paris.

« J'ai dû jouer des matchs avec une douleur au dos depuis Wimbledon. Et lors de mon dernier match à Pékin, j'ai senti que ça n'allait pas mieux, a précisé Berdych dans un communiqué. Mon équipe médicale m'a conseillé de prendre quelques semaines de repos et de faire des soins, afin d'être complètement remis et prêt à rejouer pour le début de la saison 2018. »

À la lumière de ce nouveau forfait, le portrait des finales à Londres semble de plus en plus nébuleux.

Outre Rafael Nadal et Roger Federer, la composition des deux groupes pour le dernier grand rendez-vous de l’année risque de surprendre ou de laisser les amateurs sur leur appétit.

Avec Marin Cilic toujours ennuyé par une blessure, le classement actuel pourrait ouvrir la porte à l’Allemand Alexander Zverev (no 5), à l’Autrichien Dominic Thiem (no 6), au Bulgare Grigor Dimitrov (no 8), au Belge David Goffin (no 10), à l’Espagnol Pablo Carreno Busta (no 11) et à l’Américain John Isner (no 13).

Le classement de l'ATP publié au lendemain du Masters de Paris (6 novembre) déterminera la liste officielle des participants.

Les finales auront lieu du 12 au 19 novembre à l'O2 Arena de Londres. Le gagnant empochera 1 560 000 $ US.