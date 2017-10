Le triomphe parisien d’Isabelle Boulay

Un texte de Philippe Rezzonico

Il est vrai que la Québécoise a ses habitudes dans la mythique salle du boulevard des Capucines, où elle a fait en soirée la rentrée parisienne de sa tournée En vérité. Cela fera bientôt 20 ans (1998) qu’Isabelle Boulay y a foulé les planches une première fois, quand Serge Lama l’a invité à venir chanter avec lui.

L’année suivante, elle était de retour en première partie de Francis Cabrel. Et le 4 décembre 2000, cette fois, c’était son nom qui était en grosses lettres sur la fameuse marquise rouge pour son premier concert en qualité de tête d’affiche.

En tournée en France depuis un mois, Isabelle Boulay se produira dans plus de 25 villes d'Europe d’ici 2018. Photo : Radio-Canada/Philippe Rezzonico

« Je m’en rappelle très, très bien, se souvient la chanteuse. J’étais dans la loge du fond et je me souviens que l’on avait reçu tellement de fleurs, qu’on avait une autre loge, uniquement pour les déposer. Ma mère était venue voir ce spectacle. Quand j’étais petite, elle lisait le Paris Match et achetait beaucoup de disques. À 4 ans, je lui avais dit : "moi aussi, je vais faire l’Olympia", en lisant un Paris Match qui parlait de la rentrée de Gilbert Bécaud », précise celle qui s’y est produite une vingtaine de fois depuis.

En soirée, elle a raconté la même anecdote avec quelques variables aux spectateurs, notant qu’à chaque passage dans la salle de feu Bruno Coquatrix, « j’ai rendez-vous avec moi-même et les rêves que j’avais ».

Le long terme

Si vous avez visité la Ville lumière avec régularité depuis une quinzaine années, vous avez vu périodiquement des affiches d’Isabelle Boulay dans le couloir d’entrée de l’Olympia. Avec Lynda Lemay et les Cowboys Fringants, la chanteuse aux cheveux roux compte parmi les rares artistes musicaux du Québec qui peuvent faire salle comble à l’Olympia et qui peuvent se produire partout en Europe francophone.

En tournée dans l’Hexagone depuis un mois, Isabelle Boulay se produira dans plus de 25 villes d'Europe d’ici 2018, avant d’amorcer sa tournée québécoise et de faire ses rentrées à Montréal (Théâtre Maisonneuve, 1er mars) et à Québec (Salle Albert-Rousseau, 7 mars). Bien consciente de sa situation, l’interprète cible certains aspects qui peuvent expliquer en partie ce succès outremer qui ne se dément pas.

« Je suis privilégiée. Le milieu a tellement changé. Il faut s’habituer à d’autres façons de faire. J’ai déjà fait des tournées avec trois autobus de matériel et un camion uniquement pour nourrir les membres de l’équipe (grand sourire). Chaque fois que j’entre dans une gare en France, je revois toutes les années où l’on allait voir tous les médias. Thierry Chassagne (désormais président de Warner Music France), me disait à l’époque : “Il n’y a pas de petite promo”. »

D’où l’intention pour Isabelle Boulay d’inviter Sofia Nolin pour un petit tour de quatre chansons en début de programme, histoire de la présenter aux Parisiens. Nolin a interprété pour la première fois de sa vie sur scène Ma préférence de Julien Clerc. Le contexte ne pouvait être mieux choisi.

J’ai aussi rencontré les bons auteurs-compositeurs. Ça demande toujours d’entretenir des liens. Je pense que tu dois faire beaucoup de tournées pour que les gens s’attachent à toi. Isabelle Boulay

Comme une vedette rock

Mais c’est payant. Vous pensez qu’Isabelle Boulay est populaire au Québec? À Paris, c’est une « rock star ». On entendait des spectatrices crier : « Isabelle! Isabelle! », au balcon de l’Olympia, avant même qu’elle ne soit sur scène avec ses cinq musiciens sous la direction de Simon Godin.

Et ça ne s’est pas démenti lors du spectacle. On a entendu des « Yahoo! » à la conclusion de Nashville, l’une des nouvelles chansons de l’album En vérité, écrite par Béatrice Martin après « la grande demande » d’Isabelle, qui voulait une chanson de Cœur de pirate.

Voir la mer, soutenue par des images de mer agitée sur le grand écran circulaire derrière la chanteuse, a subjugué l’assistance. Una Storia d’Amore a charmé sans partage. Quant à Seras-tu là?, sa conclusion a été accueillie par des « bravos! » qui fusaient de toutes parts. Jamais vu ce genre de public au Québec à un concert d’Isabelle Boulay. Dire que la chanteuse rayonnait sur scène serait un euphémisme.

« Avant, je disais que je ne pourrais pas vivre sans les chansons, rappelait-elle, en après-midi. Maintenant, je réalise que je ne peux pas vivre sans chanter non plus. J’ai une joie profonde à chanter et je suis très attachée à une façon artisanale de le faire. J’ai longtemps été identifiée comme une chanteuse à voix en raison de mes premiers albums, mais je me vois plutôt comme une chanteuse réaliste. Oui, je suis capable de donner de la voix, mais ma force, c’est ma qualité d’interprétation.

« C’est probablement dû en partie à mes influences country, parce que la musique country c’est aussi de la chanson réaliste. Ce sont des façons différentes d’exprimer des choses, mais le dénominateur commun, c’est ce que ce sont des chansons plus ancrées dans la réalité. »

Toutes les facettes de l’artiste sont présentes dans cette nouvelle tournée où plus d’une dizaine des chansons du nouvel album sont proposées, en plus des classiques Jamais assez loin, Je t’oublierai, Le Saule et autres Parle-moi. Dans les faits, Isabelle Boulay, chanteuse à voix, et Isabelle Boulay, chanteuse réaliste, sont désormais indissociables.

La Québécoise peut être touchante au possible avec Un garçon triste (Carla Bruni/Julien Clerc) et Ma fille (Eddy Marnay/Raymond Bernard), cette dernière popularisée par Serge Reggiani, toutes deux livrées en mode guitare-voix. Mais elle a encore de la puissance à revendre avec Still Loving You (Scorpions) qu’elle écoutait, jeune adolescente avec une amie, « en regardant des jeunes hommes un peu plus vieux que nous à la piscine en face de chez nous ».

C’est pourtant quand elle est à la fois porteuse d’émotions et habitée au plus haut point qu’Isabelle Boulay est à son meilleur. Son interprétation de Si tu me paies un verre (Bernard Dimey), « le plus bel hymne à la tolérance qui soit », encore une fois popularisée par Reggiani, a fait chavirer le public de l’Olympia.

À regarder la chanteuse recevoir la salve d’applaudissements et de hourras de la foule après cette interprétation, il était difficile de ne pas sourire en se souvenant de ce qu’elle m’avait dit quelques heures plus tôt.

J’ai peur. C’est plus que du trac. Je suis vraiment obligée de penser à respirer avant d’entrer sur cette scène. Ça me coupe un peu le souffle. Isabelle Boulay

« Chaque fois, tu viens te mesurer à ta dernière fois. Chaque fois que tu le fais, tu te dis : "vais-je pouvoir revenir"? (grand rire). Ce que je vais faire ce soir me donne le ticket pour revenir. »

À en juger par le nombre de gerbes de fleurs et le tonnerre d’applaudissements du public parisien au terme de ce spectacle de près de deux heures, on peut avancer qu’Isabelle Boulay n’a rien à craindre : la boîte de tickets de l’Olympia est encore pleine.