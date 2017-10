Jakub Jerabek en période d’adaptation

Un texte d’Alexandre Gascon

Des défenseurs, le Canadien en a à profusion cette saison, tellement qu’il y a un certain engorgement à la ligne bleue. Des « projets » comme Jerabek, un des défenseurs de l'heure en 2016-2017 dans la Ligue continentale (KHL), ou encore Éric Gélinas, sont tombés plutôt bas dans la hiérarchie.

Mais voilà que ça se bouscule au-dessus de leurs têtes.

À lire aussi : Geoff Molson refuse de paniquer

Mark Streit a été libéré par le Canadien, Jordie Benn n’est pas l’ombre du défenseur qu’il était quand Marc Bergevin en a fait l’acquisition en mars derniers, Joe Morrow s'enlise et David Schlemko, opéré à une main, sera absent pour un mois.

Claude Julien a défendu l’ancien choix de premier tour des Penguins pendant tout le camp d’entraînement, malgré un rendement déficient. Par contre, Morrow rongeait son frein depuis le début de l’année.

Mardi soir, l’entraîneur l’a envoyé dans la mêlée et le défenseur de 24 ans a raté l’occasion de réussir une (autre) première impression. Morrow a complètement raté sa couverture défensive sur le premier but du match de Logan Couture et a écopé d'une mauvaise punition en fin de match.

Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Bref, la congestion est un peu moins dense chez les arrières.

« Je suis payé pour prendre mon temps ici et m’ajuster à la plupart des aspects de mon jeu. C’est bien de trouver mes repères tranquillement », a expliqué Jerabek mercredi, après l’entraînement du Rocket.

Deux mondes

Le Tchèque de 26 ans est le premier à l’admettre : la marche est haute de la Ligue américaine à la Ligue nationale, davantage, selon lui, lorsqu’on arrive de l’Europe.

« Difficile de comparer la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ce sont d’autres genres de joueurs ici, plus jeunes. La NHL est assurément plus vite. Les gars sont si intelligents, si rapides, c’est différent. »

Le défenseur prend goût à sa nouvelle vie, même s’il n’a pas quitté la Russie en rêvant d’établir ses pénates à Laval. Jerabek déménagera d’ici la fin de la semaine avec sa conjointe dans un condo sur la Rive-Nord, prêt à patienter et à s’adapter au style de jeu nord-américain plus agressif.

Ici, les joueurs foncent directement au filet. Dès que tu arrives en zone neutre, tout le monde va directement au filet. En Russie, il y a plus de jeux de passes, d’arrêts, de pauses quand on passe la ligne bleue. Ici, tu as moins de temps. Jakub Jerabek

« Tu dois encore plus communiquer avec tes coéquipiers. Ça te rend la vie plus facile quand tu commences à t’y habituer. »

Plus délicat pour Gélinas

Éric Gélinas aussi pourrait se laisser déconcentrer par le branle-bas de combat à la ligne bleue du Canadien.

Le Québécois compte 189 matchs d’expérience dans la LNH et a refusé des offres de clubs européens pour jouer le tout pour le tout en Amérique du Nord.

« Je veux remonter éventuellement, a avoué Gélinas. Ce qui se passe en haut je le regarde, mais de loin. Je veux mettre l’accent sur moi, sur comment je me comporte, mais oui (Streit parti), ça fait quelqu’un de moins. »

« J’essaie d’avoir une différente approche. De mettre en application ce qu’on me demande dans les situations de jeu. Le côté offensif, je sais que je l’ai toujours eu, alors je ne mets pas l’accent là-dessus », a-t-il ajouté.

Avec son contrat de la LAH à un volet, Gélinas se trouve tout de même dans une situation plus délicate que Jerabek. Il devra en supplanter plus d’un pour atteindre la formation partante du Tricolore.

L’été dernier, il a même songé aux Jeux olympiques, très brièvement précise-t-il.

J’ai jasé un peu, vraiment vaguement, avec Martin Brodeur, je sais qu’il est dans le comité. J’ai déjà joué avec lui alors je lui parle de temps en temps. Ça a passé dans une de nos conversations, mais je n’ai pas été contacté. Éric Gélinas

« Au courant de l’été, je lui parlais parce qu’il a de l’expérience, je voulais avoir son opinion sur plusieurs choses. J’envisageais d’aller en Europe alors c’est venu sur le sujet, si je décidais d’aller en Europe, je devenais admissible, alors on en a parlé comme ça. »

« Si ça arrive, ça arrive, mais je ne suis pas allé en Europe parce que je voulais revenir dans la LNH », a rappelé le Québécois.