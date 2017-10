Un ancien agent de la LNH accusé d'avoir fraudé Chris Phillips et Dany Heatley

Le Winnipégois de 54 ans est accusé d'avoir fraudé les anciens hockeyeurs des Sénateurs d'Ottawa Dany Heatley et Chris Phillips de plus de 12 millions de dollars, selon la police de Winnipeg.



C'était un agent sportif et un conseiller d'affaires qui était censé investir l'argent des joueurs.



Il aurait utilisé l'argent pour son compte personnel et l'aurait dissimulé en donnant aux hockeyeurs de faux relevés de compte.



La policière Tammy Skrabek a déclaré que les policiers ne s'attendaient pas à trouver d’autres victimes dans cette affaire.

Elle a ajouté que la fraude s'était produite entre janvier 2004 et juin 2011 et que la police n'avait reçu de plaintes qu’à partir de 2013.