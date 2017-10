Des projections gratuites et 142 films pour souligner les 20es RIDM

Le festival ouvre et ferme avec deux films réalisés par des femmes et le souligne dans le communiqué de presse. En ouverture et en première mondiale :24 Davids, de la Québécoise Céline Baril, qui parcourt trois continents pour donner la parole à 24 individus décidés à changer et à repenser le monde chacun à sa façon. Depuis Barcelone (1989), la cinéaste parcourt le monde et les univers afin de dresser un portrait du monde contemporain.

En clôture, les RIDM présentent en première nord-américaine Nothingwood, le premier film de la journaliste française Sonia Kronlund, qui fait le portrait du roi de la série Z en Afghanistan. À raison de plus de 10 films par an, il combat les horreurs du quotidien avec les armes du cinéma populaire. La vie quotidienne de cet artiste-entrepreneur permet à la cinéaste de réfléchir sur la situation actuelle de l’Afghanistan et sur les liens complexes entre fiction et réalité.

11 prix pour la compétition officielle

Quatre compétitions permettront de remettre 11 prix aux films gagnants.

Les enjeux politiques du Moyen-Orient occupent une place importante au sein des 12 films de la compétition internationale en longs métrages. On réfléchit sur le phénomène de la radicalisation et de l’enrôlement au sein de l’état islamiste dans le thriller Also Known as Jihadi (Éric Baudelaire). On réalise un autoportrait sur le poids de l’héritage familial conservateur au Liban dans Room for a Man (Anthony Chidiac). On rend un hommage aux travailleurs de la construction syriens réfugiés au Liban dans Taste of Cement (Ziad Kalthoum). On observe le quotidien d’enfants syriens réfugiés dans un camp en Jordanie dans Zaatari Djinn (Catherine Van Campen). On évoque les conséquences des attaques sur la bande de Gaza dans Ouroboros (Basma Alsharif). On utilise le pouvoir de l’imagination pour faire apparaître les vestiges de la colonisation en Algérie dans Le fort des fous (Narimane Mari).

Le film « Le fort des fous » Photo : RIDM

Spell Reel (Filipa César) est un essai politique porté par les archives de la décolonisation de la Guinée-Bissau. Did You Wonder Who Fired the Gun? (Travis Wilkerson) est une enquête familiale sur l’histoire de l’Amérique raciste. Maman Colonelle (Dieudo Hamadi) dresse le portrait d’une chef de police congolaise chargée de la protection de l’enfance et de la lutte contre les violences sexuelles. Le combat quotidien des femmes est également au coeur de Baronesa (Juliana Antunes), premier long métrage tourné dans une favela brésilienne. Enfin, Good Luck (Ben Russell) réinvente le film ethnographique et Dragonfly Eyes (Xu Bing) compose une fiction à partir d’images issues de caméras de surveillance.

De nombreux sujets sont abordés par les 11 cinéastes qui sont de la compétition nationale en longs métrages : Carlos Ferrand, Tasha Hubbard, Alison McAlpine, Mathieu Roy, Hubert Caron-Guay, Serge Giguère, Sofia Bohdanowicz, Kalina Bertin, Laura Bari, Jean-François Lesage et Tao Gu.

Deux compétitions pour les courts et moyens métrages sont aussi présentées.

Hors de la compétition officielle

Outre la compétition, des présentations spéciales des films de l'année sont au programme. Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel, Frederick Wiseman, Wang Bing, J.P. Sniadecki, Joshua Bonnetta, Pierre-Yves Vandeweerd et Alanis Obomsawin sont de retour aux RIDM avec Caniba, EX LIBRIS - The New York Public Library, Mrs. Fang, El mar la mar, Les éternels et Our People Will Be Healed.

Des activités parallèles sont aussi organisées, dont des tables rondes, des conférences, des projections-débats, des concerts et des installations interactives. L'une des tables rondes, présentée par ICI Radio-Canada Première, fera un état des lieux de la baladodiffusion québécoise.

Des documentaristes de l'Institut national de l'image et du son (INIS) feront part du processus de création original d’un projet documentaire qui a utilisé Facebook dans sa recherche de protagonistes.

Trois débats suivront les projections des films suivants : Taste of Cement (sur la question des exilés), Ouvrir la voix (sur la réalité d’être une femme noire au Québec) et DPJ (sur la complexité humaine et sociale des décisions prises par l’institution).

Animée par Patrick Masbourian, la troisième soirée de la relève ICI RDI mettra de l’avant huit courts métrages documentaires de cinéastes émergents. Un prix sera remis à l’un d’entre eux par un jury composé entre autres de représentants de Radio-Canada et de l’industrie du film documentaire.

Au total, durant les 11 jours du festival, 142 films de 47 pays seront présentés lors de cet événement. Le festival présentera aussi 18 premières mondiales, 19 premières nord-américaines, 28 premières canadiennes, 39 premières québécoises et 61 films québécois et canadiens.

Les RIDM se déroulent du 9 au 19 novembre prochains.