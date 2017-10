Le RSEQ maintient l’annulation du match entre les Carabins et les Stingers

Les Carabins, les Stingers et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke avaient fait appel.

Les Carabins, sous la recommandation de leurs médecins et de la Santé publique de Montréal, avaient demandé un report du match en raison d’une vingtaine de cas de gastro-entérite parmi les joueurs et entraîneurs de l’équipe.

L’Université de Montréal avait proposé à ses rivaux de reporter le match au lundi, mais le scénario avait été jugé impossible par l’Université Concordia.

Selon le RSEQ, il s’agissait d’un cas de force majeure qui répondait aux critères prévus par les règles quant à l’annulation d’une partie.

RSEQ justifie sa décision par communiqué.

« Après délibération, le comité d’appel indépendant signale que la décision initiale prise par le RSEQ était raisonnable, car le commissaire de la ligue de football universitaire s’appuyait sur des faits légitimes et qu’elle était bien fondée en faits et en droit. Par conséquent, les demandes d’appel émises ont été rejetées et ce jugement du comité d’appel indépendant est final et sans appel. »

La décision de première instance du RSEQ d’annuler le match, sans faire de gagnants ou de perdants, avait forcé la ligue à revoir son système de classement de saison.

Puisque deux équipes allaient disputer un match de moins que les trois autres, le classement sera déterminé par le calcul du coefficient entre le total de matchs gagnés et le total de matchs disputés. Les deux matchs du week-end auront donc un effet direct sur ce classement.

Les Carabins (5-0), premiers au classement doivent vaincre le Rouge et Or à l’Université Laval (5-1) samedi pour s'assurer du premier rang.

Par ailleurs, les Redmen de McGill (1-5) auront l'occasion d'éliminer le Vert & Or (1-6) de l'Université de Sherbrooke.

Les Stingers de Concordia (3-3), déjà assurés d'une place en matchs élimintoires, profitent d’une semaine de congé.