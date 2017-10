Éric Salvail suspendu par Groupe V Media à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle

La direction de V dit aussi évaluer sa relation d'affaires avec la maison de production Salvail & Co.

Éric Salvail fait la une de La Presse mercredi : une enquête du quotidien rapporte les témoignages de onze personnes qui allèguent avoir été victimes ou témoins d'inconduite de nature sexuelle de la part de cette personnalité publique, présente tant à la télévision qu'à la radio.

Sur Facebook, Éric Salvail a publié sur sa page officielle un commentaire dans lequel il se dit « fortement ébranlé par les propos publiés ce matin ».

J’aborde cette situation avec énormément d’empathie pour tous ceux et celles à qui j’aurais pu causer un malaise ou quelque forme de préjudice que ce soit. Éric Salvail, sur sa page Facebook

« Je n’ai jamais eu l’intention d’indisposer quiconque », poursuit-il, se disant par ailleurs soutenu par ses proches dans cette situation. M. Salvail dit prendre « une pause professionnelle de quelques jours ».

Par communiqué, Métro a annoncé la suspension de son entente publicitaire avec Éric Salvail. La direction d'Air Transat a pour sa part publié sur Twitter un message annonçant l'annulation d'une activité promotionnelle avec M. Salvail.

Éco responsable, une entreprise pour laquelle M. Salvail a agi comme porte-parole pendant trois ans, a déclaré que le contrat de ce dernier se terminait cette semaine et que les publicités sont retirées et archivées. La direction d'Éco responsable n'a pas voulu préciser si le retrait des publicités était lié, ou pas, à la controverse et si des négociations avaient été entreprises avec l'animateur pour prolonger son contrat.

Par ailleurs, l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) appelle ses membres à s'informer des procédures de plaintes qui peuvent être enclenchées en vertu tant des lois en vigueur que des ententes collectives. Le syndicat affirme par communiqué faire cet appel « en réaction aux témoignages allégués concernant des gestes totalement inappropriés qui auraient été posés par le producteur et animateur Éric Salvail ».

Un animateur et un producteur vedette

En plus d’être un animateur vedette au Québec, Éric Salvail est également producteur de plusieurs émissions populaires et diffusées sur plusieurs réseaux.

À la radio, il animait l’émission du retour à la maisonÉric et les fantastiques à Rouge FM depuis le 14 août 2017. Auparavant, il a été à Énergie pendant deux ans.

À la télévision, il pilotait l’émission quotidienne En mode Salvail à V depuis 2013, en plus des Recettes pompettes, toujours à V.

Avant d’occuper le siège de l’émission de fin de soirée à V, Éric Salvail a animé plusieurs émissions, surtout à TVA :

Occupation double (V, 2003-2004)

Ce soir tout est permis (V, 2014-2016)

On n’a pas toute la soirée (TVA, 2005-2007)

Dieu Merci! (TVA, 2007-2012)

Fidèles au poste! (TVA, 2011-2013)

Dans ses fonctions de producteur, Éric Salvail avait sous sa gouverne Les échangistes (ICI Radio-Canada Télé),Maripier! (Z Télé), Lip Sync Battle : Face à face (MusiquePlus et V) et Coup de foudre (V).

Il a auparavant produit les émissions Montréal s’allume (ICI Radio-Canada Télé, Télé-Québec, TVA et V), Déjà dimanche! (ICI Radio-Canada Télé), Le trou dans ma tête (Canal vie) et Encore sous la garantie (VRAK).

Des réactions à l'Assemblée nationale

La ministre responsable de la Condition féminine, Hélène David, affirme que « les situations peuvent se passer dans toutes les communautés et pas seulement dans le milieu culturel ». La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a qualifié les actes rapportés dans les allégations de « révoltants », tout en rappelant que toute personne a droit à la présomption d'innocence.

« On est dans une époque où la pression doit être renversée », a dit le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée. Manon Massé de Québec solidaire affirme, elle, que « la situation de M. Salvail illustre ce qu'une multitude de femmes et d'hommes vivent dans leur quotidien et c'est pourquoi il faut que là, on s'y attaque sérieusement [...] ».