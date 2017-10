La série noire du Canadien à San José se poursuit

Logan Couture a marqué un but dans chacune des deux premières périodes et les Sharks de San José ont battu le Canadien de Montréal, 5-2, mardi soir, au SAP Center. Shea Weber et Jonathan Drouin ont assuré la réplique pour le Tricolore, tandis que Joe Pavelski, Tomas Hertl et Joe Thornton, dans un filet désert ont complété la marque pour les locaux.