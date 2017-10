Le frère de Harvey Weinstein est aussi visé par des allégations de harcèlement sexuel

Amanda Segel est l'une des productrices de la série The Mist, produite par The Weinstein Company et diffusée par la chaîne Spike. Elle allègue que Bob Weinstein lui a fréquemment fait des avances, selon un article publié mardi par Variety. Ces avances incluent des invitations à dîner et à l'accompagner chez lui ou dans une chambre d'hôtel.

La chaîne assure qu'elle prend toutes les allégations de cette nature très au sérieux et qu'elle mène une enquête.

Amanda Segel précise que les propositions ont commencé en juin 2016. Elles ont cessé quelques mois plus tard, mais seulement après que ses avocats eurent dit aux dirigeants de la Weinstein Company que leur cliente quitterait l'émission si Bob Weinstein persistait.

Ni l'avocat de Bob Weinstein, Bert Fields, ni The Weinstein Company n'ont répondu à des demandes d'entrevue à ce sujet.

Démission de Harvey Weinstein

Par ailleurs, The Weinstein Company a annoncé mardi que Harvey Weinstein quittait le conseil d'administration de l'entreprise qu'il a fondée, plus d'une semaine après avoir été congédié par celle-ci pour de multiples allégations d'agression et de harcèlement sexuels.

Le conseil d'administration de l'entreprise a indiqué par communiqué que le producteur avait démissionné.

Harvey Weinstein détient environ 20 % des parts de la compagnie, selon une source proche du producteur n'ayant pas l'autorisation d'en discuter publiquement. Cette personne n'a pas voulu faire de commentaire au sujet de l'avenir de ces actions.

Son départ de l'entreprise survient au moment où plusieurs contrats sont à risque en raison des allégations d'une trentaine de femmes qui ont accusé Harvey Weinstein de diverses inconduites sexuelles, allant du harcèlement au viol. Des joueurs de l'industrie ont depuis coupé les ponts avec l'entreprise, ou menacé de le faire.

La Guilde américaine des producteurs a amorcé le processus d'expulsion de Harvey Weinstein, et l'Académie responsable de la cérémonie des Oscars lui a enlevé son statut de membre.

Les représentants de l'entreprise n'ont pas non plus répondu aux questions à ce sujet, mardi.