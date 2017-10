Nathalie Simard salue le courage des victimes de Harvey Weinstein

Elle s'est confiée à la journaliste Tamara Alteresco.

« Moi je suis très touchée de voir ces actrices très connues qui décident de se mettre à nu. De se donner la main pour former une chaine de solidarité afin de passer un message clair, net et précis que le harcèlement sexuel, c’est non. Et que le viol, c’est non. Les agressions sexuelles, c’est non, et la pédophilie, ça en fait partie aussi. »

Elle déplore le peu de sympathie qu’elle a eue du milieu artistique, à l’époque où elle a dénoncé son gérant, il y a maintenant 13 ans.

« Les deux années qui ont suivi la dénonciation, ça été merveilleux. J’ai pu faire ce que je voulais, aider la société, faire de la prévention auprès des écoles, auprès des femmes, auprès des hommes. Mais après deux ans, j’ai senti le côté sombre de ce milieu. Il y en a qui se sont donné la main pour me démolir, me définir comme une femme que je n’étais pas. »

La chanteuse paie encore le prix de l'injustice qu'elle a subie. « Même s’il a plaidé coupable, qu’il s’est défini comme un monstre, il y a encore de l’injustice qui me suit, et ça, cela fait mal. »

Les manipulateurs « sont tous pareils »

Elle perçoit dans les témoignages des victimes le portrait des manipulateurs. « Ils sont tous pareils, ils ne sont pas différents, les agresseurs, les harceleurs et les pédophiles, ils sont tous pareils », dit-elle.

Nathalie Simard lance un appel aux autres victimes pour qu'elles se lèvent.

Faites-le au moins pour vos enfants, vos petits-enfants. Il faut le faire pour avoir une nouvelle génération, saine d’esprit et forte, parce que ça brise une vie solide. Nathalie Simard

A-t-elle de l'amertume, lui demande la journaliste?

« Oh non! », s'exclame la chanteuse. Nathalie Simard affirme qu'elle est une femme libre désormais. Elle se trouve chanceuse et choyée, entourée de son mari, de sa fille, de ses amis et de son public qui la suit depuis 38 ans.

Moi quand j’ai dénoncé, mon but c’était de faire quelque chose de beau avec ça. Si je peux éveiller des consciences, et bien je vais avoir fait quelque chose de grand dans ma vie. Et je vais avoir offert quelque chose de grand à ma fille. Nathalie Simard

