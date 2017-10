Le Real Madrid tenu à un match nul par Tottenham

Groupe H

Tottenham a joué un bon tour au Real en venant, un peu contre le cours du jeu, faire match nul à Madrid (1-1), si bien que les deux clubs restent comeneurs de la poule. Leur confrontation à Londres le 1er novembre pourrait peser dans la course à la première place finale du groupe.

Aurier a mis son empreinte sur le match, pour le meilleur et pour le pire : c'est lui qui délivre le centre poussant Varane à marquer contre son camp (28e), mais c'est également l'ex-Parisien qui provoque un tir de pénalité, d'une faute sur Kroos, permettant à Cristiano Ronaldo d'égaliser (43e). Ronaldo, qui avait aussi trouvé le poteau d'entrée de jeu, en est désormais à 111 buts en Ligue des champions (dont un en tour préliminaire).

Mais le grand perdant de ce groupe est Dortmund, qui n'a pris qu'un point de son voyage chez l'APOEL Nicosie (1-1). Le club allemand a même connu l'humiliation pendant cinq minutes, entre l'ouverture du score chypriote de Poté (62e) et l'égalisation de Papastathopoulos (67e), d'une tête sur un centre chandelle de Götze. Relégué à six longueurs des deux meneurs, le Borussia abandonne quasiment, sauf miracle, toute prétention aux huitièmes de finale.

Groupe G

Un nul et deux défaites, un petit point au compteur: Monaco, demi-finaliste de l'épreuve la saison dernière, n'y arrive décidément pas cette saison. Il est devancé par Besiktas (9 points), Leipzig (4) et Porto (3).

L'ASM a ouvert le score par son capitaine Falcao (30e), mais, en manque d'agressivité et de réactivité, elle s'est ensuite inclinée sur un doublé de Cenk Tosun (34e, 54e), face à une équipe turque qui a finalement eu la mainmise sur la rencontre.

Les Monégasques restent cependant en vie car Leipzig, dans l'autre match du groupe, a dominé le FC Porto 3-2. Les Allemands, avec des buts d'Orban, de Forsberg et du Français Augustin, ont eu raison des Portugais, confondants de naïveté en défense, même s'ils ont aussi marqué deux buts (Aboubakar et Marcano). Il s'agit là de la première victoire sur la scène européenne de Leipzig, club créé en 2009.

Groupe E

Liverpool, qui piétinait avec deux nuls dans l'épreuve, a connu un réveil canon, en allant écraser Maribor 7-0. Le secteur offensif des Reds s'est régalé, avec des doublés de Salah et Firmino, ainsi que des buts de Coutinho et d'Oxlade-Chamberlain et Alexander-Arnold.

L'équipe de Jürgen Klopp a parallèlement bénéficié de la raclée subie par Séville chez le Spartak (5-1 ). Anglais et Russes se retrouvent en tête (5 points), une longueur devant les Espagnols.

Groupe F

Entre deux des équipes les plus spectaculaires de ce début de saison, c'est Manchester City qui s'est imposé contre Naples (2-1) et ainsi conforté sa place de meneur, carton plein oblige.

Les Citizens de Pep Guardiola ont frappé coup sur coup dans le premier quart d'heure, par Sterling (9e) et Gabriel Jesus (13e) sur un caviar de De Bruyne. Et comme cela ne tournait décidément pas rond pour les Parthénopéens, Ederson a arrêté un tir de pénalité de Mertens (38e). Mais le portier brésilien n'a rien pu faire sur le penalty de Diawara, qui a réduit l'écart (73e).

Le deuxième du groupe désormais, c'est le Shakhar Donetsk, qui s'est imposé à Feyenoord 2-1 sur un doublé de son Brésilien Bernard. Les Néerlandais, eux, restent scotchés à zéro point.