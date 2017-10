L'Américain George Saunders gagne le prix Booker avec son premier roman

George Saunders a remporté le prestigieux prix pour Lincoln in the Bardo, son premier roman. Il est connu comme étant un maître de la nouvelle.

Le roman s'inspire de la vraie visite du président Abraham Lincoln en 1862 sur la tombe de son fils, mort à l'âge de 11 ans. La narration est faite par une panoplie de personnages qui sont morts, mais qui ne sont pas capables de laisser la vie.

Le prix Booker, doté d'une bourse de 50 000 livres (85 000 $ CA), récompense le meilleur livre de fiction en langue anglaise. Les écrivains américains n'ont pu participer au prix qu'à partir de 2014.

George Saunders reçoit le prix Booker des mains de Camilla, duchesse de Cornwall Photo : Getty Images/Chris Jackson

En 2015, Marlon James était devenu le premier écrivain jamaïcain à remporter le prix littéraire anglo-saxon, grâce à A Brief History of Seven Killings, basé sur la tentative d'assassinat de la star du reggae Bob Marley.

Quatre écrivains canadiens ont gagné le prix Booker depuis 47 ans : Michael Ondaatje, en 1992, pour The English Patient, Margaret Atwood, en 2000, pour The Blind Assassin, Yann Martel, en 2002, pour Life of Pi, et Eleanor Catton, en 2013, pour The Luminaries.

Créé en 1969, le prix Booker porte officiellement le nom de Man Booker Prize, en l'honneur de son mécène, le cabinet de services financiers Man Group.