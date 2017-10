« [Mauro Biello] mérite encore une autre saison » - Marc Dos Santos

Un texte de Félix St-Aubin

Les deux dernières campagnes du Bleu-blanc-noir ont connu leur dénouement en séries. Pas cette année. L'Impact bouclera ainsi sa saison à l'extérieur du tableau éliminatoire pour une première fois depuis 2014.

Ce résultat, et principalement la façon d'y parvenir, a eu pour conséquence de faire pâlir l'étoile de Biello. Dos Santos, à contresens, préfère juger le travail de son homologue d'une manière globale, et non sur les récents mois.

Je trouve que l'Impact doit être quand même patient avec ce qui a été fait. Je trouve que le travail de Mauro, on ne peut pas juste le regarder en relation avec cette saison. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait l'année passée. Marc Dos Santos, ancien entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

« Dans mon opinion, peut-être qu'il mérite encore une autre saison pour montrer que ce qui a été fait en 2016 peut être répété », a-t-il enchaîné.

Ce n'est pas d'hier que Dos Santos témoigne sa confiance envers l'ancien porte-couleurs et capitaine de l'Impact.

Près de cinq ans après avoir affirmé que Biello avait le profil idéal pour occuper le poste d'entraîneur de l'Impact en MLS, Dos Santos, qui agit désormais comme pilote des Deltas de San Francisco, dans la NASL, a réitéré son appui, mardi.

Le parcours du Bleu-blanc-noir durant le bal printanier de 2016 a grandement impressionné Dos Santos. Une victoire, d'abord, en match de barrage contre le D.C. United, puis un surprenant triomphe à l'issue des duels aller et retour face aux Red Bulls de New York ont propulsé Biello et sa troupe en finale de l'Association de l'Est.

Le Toronto FC a finalement mis un terme à la percée montréalaise à quelques enjambées du tour ultime. Les attentes ont inévitablement suivi cette tangente, augmentant du même coup cette déception des dernières semaines d'être écarté des séries.

Dos Santos a sa petite idée de l'élément qui a récemment fait défaut à l'Impact et qui a possiblement engendré un réveil plus brutal qu'anticipé.

Je trouve que l'an dernier, l'Impact a fait une saison incroyable, il est presque arrivé en finale de la MLS. L'équipe a connu des séries avec de très, très bonnes mentalités tactiques et dans le jeu. Mais après, je pense que peut-être, c'est mon unique question, peut-être qu'on a confié beaucoup à des joueurs qui ont [contribué] à cette percée et on les a ramenés pour cette saison. Marc Dos Santos, ancien entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

« C'est tout le temps plus facile de parler quand tu n'es pas dans le vestiaire, a-t-il tenu à préciser. C'est Mauro qui connaît les joueurs, qui vit avec eux chaque jour, c'est lui qui a le feeling du vestiaire. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas parce que je ne suis pas dans le vestiaire de l'Impact. »

L'entraîneur-chef Marc Dos Santos (droite) aux côtés de ses protégés de l'Impact de Montréal, en 2009. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Celui qui a célébré, le 17 octobre, le huitième anniversaire de sa conquête du titre de l'USL avec l'Impact ne s'en cache pas, un retour à Montréal, après six ans loin de la métropole au Brésil, à Ottawa, à Kansas City et à San Francisco, entre autres, est toujours ancré dans son esprit.

« Je l'ai dit dans le passé, et ça n'a pas changé. Les personnes qui sont dans le club connaissent bien mon coeur en relation avec ça », a commenté Dos Santos après quelques secondes d'hésitation, ne voulant pas alimenter les rumeurs concernant un éventuel successeur à Biello.