Y a-t-il lieu de s’inquiéter avec Carey Price?

Un texte d’Alexandre Gascon

Si Lebron James affichait une moyenne de huit points par match après cinq duels, si Roger Federer s’était incliné trois fois de suite au premier tour, si José Altuve frappait pour ,150 après dix matchs, des murmures désapprobateurs, inquiets peut-être, s’élèveraient dans les chaumières.

Il en va ainsi pour Carey Price à Montréal, qui plus est en raison du contrat consenti par Marc Bergevin l’été dernier qui fera de lui le gardien le mieux payé de la LNH (10,5 millions $ par année) à compter de la prochaine saison.

Après cinq matchs, le portier du Tricolore affiche un rendement de 1-3-1, un taux d’efficacité sur les tirs de 88,5 % et une moyenne de buts accordés de 3,45. Et lorsqu’on jette un regard un peu plus perçant à ses chiffres, les statistiques avancées ne sont guère plus flatteuses.

En détail

Price accorde-t-il davantage de buts parce que les buteurs se trouvent en meilleure position pour décocher leurs tirs? En gros, parce que la qualité des chances de marquer est supérieure?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le Canadien a accordé moins de tirs de l’enclave que la moyenne des 30 autres équipes de la LNH. Beaucoup plus, par contre, à l’embouchure du filet, là où Brandon Saad, Jason Pominville et Patrick Marleau, entre autres, ont déjoué Price cette année.

Selon le site corsica.hockey, Price a maintenu une famélique efficacité de 73,91 % sur les tirs venant des zones les plus dangereuses. À titre comparatif, au cours des quatre dernières années, soit la période qui l’a consacré comme l’un, sinon le plus brillant de sa profession, Price arrêtait 83,8 % des rondelles en pareilles circonstances.

La provenance des tirs accordés par le #CH cette saison selon https://t.co/kFuWt00Ruw. En bleu, inférieur à moy #LNH, en rouge, supérieur. pic.twitter.com/K5iLSVBujM — Alexandre Gascon (@GasconAlexandre) 17 octobre 2017

Même constat lorsqu’on s’attarde aux chances de marquer de qualité moyenne. Depuis 2013, il a maintenu une efficacité de 91,4% dans ces cas, contre 81,48 % jusqu’à présent.

En fait, Price est au-delà des attentes dans une seule catégorie, la performance en désavantage numérique. Le reste de son jeu laisse à désirer pour le moment, mais de là à s’inquiéter? Radio-Canada Sports a demandé à l’analyste de TSN et ancien gardien Martin Biron et à l’entraîneur des gardiens David Marcoux, qui a entre autres travaillé avec Miikka Kiprusoff à Calgary pendant six ans, de se prononcer.

L’équilibre

« C’est un petit échantillon. Je l’ai vu au premier match de la saison à Buffalo. Sans Carey Price, le Canadien se serait fait démolir. Oui, il a vu 45 lancers, mais sa confiance, les arrêts avaient l’air faciles », commence l’ancien gardien des Sabres Martin Biron.

« C’est ça Carey. Tu te dis "mon goaler va faire les arrêts et celui de l’autre bord, ça se peut qu’il en laisse passer un ou deux". Tu as toujours cet atout-là avec lui. Mais son rendement n’a pas été incroyable depuis le début. Il se fait battre d’un lancer clean d’Auston Matthews, tu regardes la reprise, il n’était pas sur son angle, il y avait beaucoup trop de place côté de sa mitaine. »

Carey Price Photo : The Canadian Press/Ryan Remiorz

Avait-il perdu l’équilibre? « Honnêtement, je pense qu’il était juste tout croche », lance Biron.

« Deux, trois fois, il a viré face à son filet, il avait perdu la rondelle. Ça, c’est un peu inquiétant. »

« Souvent, les gardiens de but, tu te mets de la pression sur les épaules, tu veux tellement que les choses aillent bien, tu veux être le meilleur, le sauveur de l’organisation et tu te rends compte que l’équipe devant toi, ce n’est pas une bonne équipe et là ça fait changer ton focus et tu ne te concentres plus sur les bonnes choses. Je pense que c’est ça qui arrive présentement avec Carey Price », analyse l’ancien gardien des Sabres de Buffalo.

Le changement, la communication

La défense du Canadien a été en bonne partie remodelée cet été. Victor Mete, Karl Alzner, Mark Streit (pendant deux matchs) et Joe Morrow sont venus pallier les départs d’Alexei Emelin, Andrei Markov et Nathan Beaulieu.

Brandon Davidson et Jordie Benn, pour leur part, sont arrivés à la date limite des transactions l’an passé.

Les visages autour du filet de Price ont changé en quelques mois et ses performances pourraient s’en ressentir selon David Marcoux.

Je reviens toujours à l’esprit de cohésion, à la coordination qu’il y a dans la zone défensive. Le jeu défensif, faut le regarder d’une vue globale avec la synchronisation et la compréhension de ce que les défenseurs font devant lui et qu’est-ce que Carey veut. Il y a de l’incertitude présentement, c’est le temps qui va arranger les choses. David Marcoux, ancien entraîneur de Miikka Kiprusoff et de Cam Ward

« Ce sont les meetings, les séances vidéo qui vont améliorer les choses avec ce nouveau groupe de défenseurs. »

« Il faut diminuer les tirs de qualité, de l’enclave aussi. Mais c’est la communication, je n’en ressors pas. Dans les séances vidéo, on le décortique, on analyse et on communique. Qu’est-ce que Carey veut? Avec Kiprusoff à Calgary, ça a pris une situation dans une séance vidéo où un des défenseurs s’est levé dans la chambre en disant "Écoutez, on a le meilleur gardien de but au monde, qu’est-ce qu’il veut". À partir de ce moment-là, on a commencé à faire exactement ce que Miikka Kiprusoff voulait. Il voulait voir les tirs, il ne voulait pas que les défenseurs se placent en avant des tirs frappés de la pointe, il voulait des box out, il voulait qu’on s’occupe des joueurs derrière lui et sur le côté des poteaux. Et c’est à ce moment-là que l’équipe a pris son envol. Ils sont dans cette phase-là de communication. Tout le monde veut être meilleur, mais c’est en communiquant que ça va se faire », fait valoir Marcoux, aujourd’hui consultant privé à Calgary.

Psychologique plutôt que technique

On a vu Price perdre la rondelle de vue à quelques reprises dans ces cinq premiers matchs comme sur le but d’assurance de Mika Zibanejad lors de la victoire de 2-0 des Rangers.

Souvent à genoux sur la patinoire lorsque le jeu se déployait derrière son filet, le gardien du Canadien a parfois paru désorienté. Price est peut-être à cheval entre deux techniques selon Biron.

« La nouvelle vague de gardiens dans la LNH, les jeunes sont tellement habiles de poteau à poteau sur leurs genoux pour protéger le bas de la glace. C’est une tendance dans les dernières années qui est trop utilisée. L’an dernier, Tuukka Rask en a parlé, il était tellement bon de poteau à poteau sur ses genoux qu’il s’en servait beaucoup trop. On voit des gardiens de but se faire battre souvent. Ils appellent ça le reverse VH. Toujours être à ras la glace. »

« Je regarde les gars qui approchent la trentaine comme Price, Henrik Lundqvist, Devan Dubnyk, Corey Crawford, des joueurs qui sont comme entre les deux. Ils sont entre l’ancienne école de tu restes sur tes patins ou tu suis le jeu debout derrière le filet versus ceux qui sont à genoux. Tu te retrouves entre deux morceaux présentement et, souvent, il faut que tu reviennes à la base », ajoute Martin Biron.

« C’est pour ça que je te dis que c’est mental. Techniquement, Carey Price, il peut faire tout ce qu’il veut dans la LNH. C’est de se servir des bons outils au bon moment et ça, c’est mental. »

Des références

Après cinq matchs, on parle d’un passage à vide somme toute léger.

Et Price a suffisamment d’expérience dans la LNH pour se remettre rapidement sur les rails.

L’année dernière, sur une période de 21 matchs entre le fameux regard jeté à Michel Therrien et l’arrivée de Claude Julien derrière le banc, Price a maintenu un dossier de 8-10-3 et un taux d’efficacité de 89,87%.

Il avait terminé avec 13 victoires en 19 matchs en plus de maintenir une moyenne de buts accordés de 1,86 en séries éliminatoires face aux Rangers de New York.

« J’ai coaché avec Claude avec les Olympiques de Hull pendant quatre ans, je sais qu’il va ramener la barque à la bonne place. Stéphane Waite fait un bon travail aussi », estime Marcoux. « Ce n’est pas une crise de panique, c’est une bonne équipe et, surtout en défensive, ils vont trouver des solutions », ajoute-t-il.

Mais comme l’a si bien résumé Martin Biron, « ça prend juste un domino pis, oups, sont tous tombés. »