À quelques mois de Pyeongchang

Oui, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce détachement olympique : la corruption, le dopage, l’arrogance du CIO, etc.

J’ai donc cru bon d’écrire un papier et tenter de vous convaincre, car moi je suis très excité et je pense sincèrement que vous devriez l’être aussi!

À ceux que je n’arriverai pas à convaincre maintenant, on s’en reparle le 9 février quand le spectacle va commencer.

Je suis persuadé qu’encore une fois la magie des Jeux et les performances des athlètes canadiens seront sur toutes vos lèvres.

Lors de la cérémonie de clôture de Sotchi 2014, l’avenir semblait très sombre.

La récolte de Sotchi était bien maigre en comparaison avec Vancouver (n’oubliez pas qu’il y avait 12 nouvelles épreuves, donc il ne faut pas comparer en nombre de médailles).

Plusieurs athlètes étaient aussi en fin de carrière et la relève était timide.

Valérie Maltais, poussée par Kim Boutin, lors des quarts de finale du relais féminin, à la Coupe du monde de Budapest Photo : The Associated Press/Zsolt Czegledi

Il y a eu tout un revirement de situation depuis un an ou deux, plusieurs jeunes qui poussent et des athlètes plus matures qui ne veulent pas laisser leur place.

Ceci crée une profondeur très intéressante, car il n’y a rien de mieux que le contingentement dans le sport. Ça force tout le monde à être meilleur.

On le voit bien en courte piste et en planche à neige style libre.

Les Boutin, Girard, Cournoyer sont en train de prendre leur place aux côtés des St-Gelais, Hamelin et Maltais qui défient avec brio les lois de la longévité. Notez que je n’ai pas dit prendre LA place comme on l’aurait pensé il y a quatre ans.

Le patinage artistique lui semble entrer dans une grande époque comme celle du tournant des années 90.

Il y a bien sûr le retour de Tessa Virtue et Scott Moir qui ont décidé de revenir à la compétition sachant qu’ils pouvaient pousser leurs prouesses sur la glace encore plus loin, tant au niveau technique que créatif.

Force est de constater avec leur saison dernière que leur niveau est bien plus impressionnant qu’avant 2014 et surtout, on les sent plus heureux que jamais autant sur la glace que dans les rues de leur nouvelle ville d’adoption, Montréal.

S’ajoute à ce couple de danse le couple Meghan Duhamel et Erik Radford qui après une saison difficile ont pris les grands moyens en changeant d’entraineur à huit mois des JO.

Les patineurs artistiques canadiens Scott Moir et Tessa Virtue Photo : Getty Images/Koki Nagahama

Il sera intéressant de voir comment débutera leur saison alors qu’ils ont aussi mis les blessures derrière eux. Patrick Chan mène encore le groupe masculin, mais on voit plusieurs jeunes au loin qui prendront sa place dans un autre cycle olympique.

Chez les femmes, qui aurait cru voir un jour deux Canadiennes sur le podium d’un championnat du monde.

Un exploit extraordinaire réalisé par Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman avec lequel vient beaucoup d’attente pour une première participation aux Olympiques.

Mais peu importe le résultat de ces jeunes femmes à Pyeongchang, l’horizon est très prometteur pour Pékin 2022. L’or est donc surement l’objectif de l’équipe canadienne de l’épreuve par équipe.

En ski alpin, on mise sur les succès d’Erik Guay, champion du monde en titre au super-G et vice-champion de la descente. Lui aussi défie les lois de la longévité. Il aura 36 ans.

Dans son cas, l’âge n’est qu’un avantage selon moi, car il possède l’expérience de trois Jeux olympiques et est assurément dans la meilleure forme physique de toute sa carrière.

Par contre dans la discipline olympique où les 30 premiers sont le plus rapprochés et où la météo se mêle au hasard de l’ordre de départ, il est bien difficile de prévoir une victoire, mais si les éléments incontrôlables collaborent, Erik est prêt pour gagner cette médaille avec laquelle il flirte depuis 2006.

Il y a aussi des espoirs sur Marie-Michèle Gagnon qui a changé au grand complet son environnement d’entrainement. Ayant vécu trop de tops 10 (sans être sur le podium) à son goût, elle veut tout faire pour monter sur les podiums en 2017-18, avec les Olympiques dans la mire.

Dans le même ordre d’idée qu’Érik Guay, Alex Harvey vit une réalité similaire en plusieurs points quoique l’âge dans son cas, 29 ans, ne soit pas un facteur négatif si ce n’est la pression de savoir qu’il vit surement sa dernière aventure olympique.

Lui aussi a plusieurs éléments qu’il ne contrôle pas, mais sa forme et sa capacité de gérer la pression sont à leur sommet. On ne peut pas s’empêcher de penser aux problèmes de fart de 2014, mais l'encadrement est différent maintenant avec l’arrivée de Salomon et une équipe de techniciens relevée et en harmonie.

Alex a quelques occasions en individuel et selon la forme de ses coéquipiers, le Canada pourrait être compétitif dans certains relais.

Et le ski acro? La planche à neige? Bien sûr!

Maxence Parrot Photo : La Presse canadienne/Geir Olsen

On peut prévoir une domination en planche à neige chez les hommes avec l’ajout d’une nouvelle discipline, le Big Air. Maxence Parrot et Sébastien Toutant sont en grande forme alors que Mark McMorris qui a frôlé la mort au printemps dernier est de retour en action et va prouver encore une fois qu’il est indestructible.

À ce trio s'ajoute un quatrième mousquetaire qui aura lui aussi le potentiel de monter sur le podium, car la profondeur de cette équipe masculine est exceptionnelle.

Je termine avec mon sport, le ski acro. L'épreuve des bosses aux Championnats du monde n'a pas été comme l’avait espéré l’équipe canadienne.

De grandes déceptions qui s’expliquent dans certains cas et qui soulèvent des inquiétudes dans d’autres, mais dans tous les cas, cela a provoqué un cri d’alarme où tous ont bien répondu.

L’été d’entrainement fut l’un des meilleurs physiquement, techniquement et surtout, sans blessures parmi le groupe de tête.

Pas besoin de les nommer, ils peuvent tous monter sur le podium à Pyeongchang, autant chez les hommes que chez les femmes.

En slopestyle, les filles n’allaient nulle part depuis quelques années. Les choses sont bien différentes à l’aube de cette saison olympique.

La santé est présente et surtout le désir de vaincre est allumé comme jamais pour les deux médaillées de Sotchi, Kim Lamarre et Dara Howell.

Chacune exécute maintenant de nouvelles manœuvres avec de très hauts coefficients de difficulté. S’ajoute à cela une blessure malheureuse de la jeune sensation estonienne qui domine le circuit depuis deux ans, Kelly Sildaru.

On peut donc croire que l’équipe canadienne pourrait renouer avec le podium dans cette discipline.

Et j’en passe beaucoup, dont le hockey et le curling qui sont toujours des sports où le podium est la seule option.

Ces quelques exemples nous donnent donc espoir de voir le Canada très compétitif en Corée du Sud, il faudra toutefois espérer que ce groupe demeure en santé d’ici là.

Vous avez hâte maintenant? OK, je vais laisser les athlètes vous convaincre!