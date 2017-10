La semaine Bernier

Un texte de Michel Chabot

Le principal intéressé ne s’adressera aux médias que vendredi, mais en ce mardi, son nom était sur toutes les lèvres.

Mauro Biello a discuté avec son capitaine pour décider du scénario de la sortie. En gros, c’est Bernier qui décidera du moment où il quittera le match pour saluer la foule.

« C’est lui qui va me dire quand il est prêt, admet Biello. Il y a un match à terminer mais avec tout le respect que j’ai pour lui, je lui laisse cette décision. »

Ses coéquipiers veulent qu’il se retire sur une bonne note même si l’Impact est exclu des séries.

Ce n’est pas la fin que nous aurions souhaitée, mais il reste un match, c’est à domicile, c’est le dernier de Pat. On va essayer de terminer ça en beauté. Anthony Jackson-Hamel

« On a tous à cœur de bien travailler cette semaine, pour Patrice, dit quant à lui Laurent Ciman. C’est le mot-clé cette semaine, c’est Patrice. Il a fait une grande carrière, c’est un grand homme, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc on se doit d’être professionnel jusqu’au bout et on va jouer pour Patrice, tout simplement. »

Ciman, homme de caractère que d’aucuns considèrent comme un capitaine potentiel, ne joue pas à l’autruche. Il est désolé que Bernier doive se retirer dans un match sans signification.

C’est sûr qu’on est déçu et qu’on s’en veut, parce qu’il le méritait, pour tout ce qu’il a fait. On est déçu aussi de nous-mêmes. Quand tu vois le match qu’on a fait à Toronto, je pense que si on avait fait ça plus tôt dans la saison, on n’en serait pas là à parler de notre exclusion des séries. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête mais les vérités sont là aujourd’hui. On a failli à notre mission. Maintenant on se doit de bien finir pour Patrice. Laurent Ciman

Sa carrière, Biello l’a conclue en apothéose, avec un championnat en 2009. Conscient de sa chance, il se souvient tout de même que c’est un moment difficile à vivre.

« Ça sera émotif pour lui. Pendant une carrière tu es programmé comme une machine chaque jour pour te préparer, dans une routine. Et tout à coup ça se termine et ce n’est pas facile. Pat est une personne intelligente et va s’adapter à ce qui s’en vient. »

Un capitaine exemplaire

« Pour tous les jeunes joueurs québécois, ç’a été un modèle, il a eu une grande carrière, ç’a été un excellent capitaine », estime Jackson-Hamel, qui a bénéficié de l’expérience de son compatriote.

« C’est quelqu’un qui donne beaucoup de conseils, qui va t’aider à l’entraînement sur ton positionnement et tactiquement. C’est important dans une équipe un gars comme ça et nous sommes contents de l’avoir eu avec nous. »

« Il ne lâche jamais rien, il a un grand cœur, déclare Ciman. Il trouve toujours le bon mot au bon moment pour nous réconforter et nous remonter le moral. C’est lui qui faisait le discours d’avant-match et il avait toujours le bon mot pour nous encourager et nous donner le feu pour qu’on sorte comme des lions sur le terrain. »

Patrice Bernier Photo : Radio-Canada

Peu flamboyant, Patrice Bernier est un homme entier qui jouissait du respect de ses coéquipiers en raison de sa détermination et de son dévouement.

Dans les moments où il doit être plus ferme ou quand il doit élever la voix un peu plus, il est capable de le faire. C’est surtout quelqu’un qui va démontrer ses qualités par l’exemple. À 38 ans, il n’a pas manqué un entraînement cette année. D’être là chaque jour dans le gymnase pour se préparer, c’est un exemple de capitaine. Il faut lui donner crédit. Mauro Biello

Après-carrière

L’homme nous en parlera peut-être lui-même dans quelques jours, mais Bernier pourrait bien être tenté par le métier d’entraîneur, une fois ses crampons accrochés.

Celui qui dirige présentement l’Impact considère que Bernier possède des qualités qui lui permettraient d'occuper un tel poste.

« Il est toujours un étudiant de ce sport, confie Biello. C’est peut-être le chemin qu’il va envisager. Je pense qu’il va être capable de bien faire. »

Laurent Ciman estime quant à lui que l’homme restera associé au soccer, d’une façon ou d’une autre.

« Il nous a donné beaucoup sur le terrain et je pense qu’il va nous donner beaucoup en dehors aussi, avec son expérience et sa vision du football. Je ne me fais pas de souci pour lui pour l’après-carrière mais c’est sûr qu’il va nous manquer. »