Le titre du film sur les aventures de Han Solo dévoilé

Ron Howard a révélé le titre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux alors que la production prenait fin.

L'affiche du film « Solo : A Star Wars Story » Photo : Disney/Lucasfilm

Ce film dérivé de l’univers de Star Wars racontera les aventures de Han Solo et de son fidèle compagnon Chewbacca avant la première trilogie. La rencontre du duo avec Lando Calrissian, vu dans Star Wars V et VI, fera également partie du film. Harrison Ford a interprété Han Solo dans la première trilogie ainsi que dans Star Wars : le réveil de la force.

La distribution du film sur Han Solo comprend Alden Ehrenreich (Han Solo), Joonas Suotamo (Chewbacca), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Beckett) et Emilia Clarke (Kira). Thandie Newton et Phoebe Waller-Bridge en font également partie, mais on ne précise pas encore qui elles interpréteront.

La production du film a connu son lot de déboires. En juin dernier, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller avaient quitté le tournage en raison d'un désaccord créatif avec Lucasfilm. Ron Howard a pris la relève de la réalisation du film quelques jours plus tard.

Ron Howard sur le plateau de tournage du film « Solo : A Star Wars Story » Photo : Facebook/Star Wars

Le film sera le deuxième des films dérivés de l’univers de Star Wars, après Rogue One : une histoire de Star Wars, paru l’an dernier.

Un film de Star Wars centré sur la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi est aussi en préparation. Lucasfilm envisagerait également la production de films sur Boba Fett et sur Yoda, entre autres.

La sortie de Solo : A Star Wars Story est prévue le 25 mai 2018.

Quant au deuxième film de la troisième trilogie, Star Wars : Les derniers Jedi, il sera en salle le 15 décembre prochain.