Rebecca Marino annonce son retour à la compétition

En février 2013, la Canadienne avait décidé de s'éloigner du tennis après avoir révélé qu'elle souffrait de dépression depuis plusieurs années. Elle a notamment subi des menaces et a été victime d'intimidation sur les réseaux sociaux.

Âgée aujourd'hui de 26 ans, elle participera aux Challengers de l'ITF à Saguenay et à Toronto à compter de ce week-end.

« J'ai pris la décision de revenir au tennis professionnel il y a quelques mois et j'ai commencé à m'entraîner au début de septembre. C'est une courte période d'entraînement, mais je le fais parce que j'aime ça, a-t-elle indiqué après une séance d'entraînement à Montréal.

« En ce moment, je n'ai aucun objectif de classement ou de résultat. Je veux simplement prendre plaisir à jouer et voir le tennis sous un nouveau jour. »

En 2011, Marino s'était hissée au 38e rang à la WTA. Elle avait remporté trois tournois Challenger à l'automne 2010, dont celui de la Banque Nationale à Saguenay. En 2011, elle avait participé à sa première finale de la WTA à Memphis et avait atteint le troisième tour à Roland-Garros.

La Canadienne a joué son dernier match professionnel lors des qualifications pour le tournoi de Memphis en 2013. Sa dernière victoire est survenue à Auckland en 2012.

Elle a battu en 2011 au tournoi de Luxembourg la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, maintenant 18e joueuse mondiale.

« Je suis ravi du retour de Rebecca à la compétition. Elle le fait pour elle et c'est ce qui est le plus important, a déclaré Sylvain Bruneau, capitaine de l'équipe canadienne de la Fed Cup et entraîneur national responsable du programme féminin. Le tennis lui a manqué et elle désire vivre une fin différente de celle qu'elle a connue. »