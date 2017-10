Le fils de Michael Schumacher rêve de courir en F1

« Oui, mon but est toujours la F1 », a-t-il dit, à l'issue d'une saison où il est monté une fois sur le podium (3e à Monza en avril).

« Je me concentre sur moi-même et je ne regarde pas les autres pilotes. Chacun progresse à son rythme, ce n'est pas comparable », ajoute-t-il, en réponse à une question sur les très jeunes pilotes qui ont déjà accédé à la catégorie reine, comme Lance Stroll, 18 ans, ou Max Verstappen, qui avait couru son premier Grand Prix à 17 ans.