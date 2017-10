Le parcours du Tour de France 2018 dévoilé, Froome remporte le Vélo d'or

Cette 105e Grande Boucle, qui s'élancera le 7 juillet de Noirmoutier-en-l'Île en Vendée, comportera 6 étapes de montagne et 8 de plaine tout au long des 3329 kilomètres du parcours.

Comme en 2015, lorsque le Tour était parti d'Utrecht, aux Pays-Bas, la première partie longue de neuf étapes se déroulera dans la plaine.

Ces étapes comporteront plusieurs pièges, notamment le contre-la-montre par équipe du troisième jour à Cholet et deux étapes accidentées en Bretagne, pour rejoindre Quimper puis Mûr-de-Bretagne.

L'obstacle principal est situé toutefois en fin de première semaine, le 15 juillet, jour de la finale du Mondial de soccer. Les organisateurs ont prévu une forte dose de pavés (21,7 km), ce qui représente un record depuis le début des années 1980, sur des secteurs redoutés même par les coureurs de Paris-Roubaix.

Pour les grimpeurs, souvent des poids légers, le danger culminera dans cette neuvième étape qui se conclura à Roubaix. La ville nordiste, longtemps habituée à recevoir la Grande Boucle, n'avait plus accueilli d'arrivée depuis 1985.

« Ça va être difficile, je ne m’attendais à rien de moins de la part des organisateurs du Tour de France, surtout les huit ou neuf premiers jours, a dit le champion en titre, Chris Froome.

« Ce sera vraiment dangereux dans le nord-ouest de la France, avant toutes les grosses montagnes. Le vent pourrait être un facteur important là-haut. Et avec le classement général si serré, la course pourrait connaître des changements soudains. »

La troisième semaine est décisive dans les Pyrénées. Au-delà de la formule-choc, l'étape en ligne la plus courte de ce siècle réunit tous les ingrédients d'une étape-reine : la concentration des difficultés dans un format propice à dynamiter la course et l'altitude (2215 m) du grand col à découvrir en conclusion.

« Le Portet est un géant, un Tourmalet », s'est enthousiasmé le directeur du Tour en présentant la montée de 16 kilomètres à plus de 8 % de pente, au-dessus de Saint-Lary-Soulan, dans un stade naturel impressionnant.

Deux jours plus tard, la dernière étape de montagne reprendra un parcours plus traditionnel, avec les classiques Tourmalet et Aubisque, avant l'arrivée jugée au bas de la descente de ce dernier col à Laruns.

La tendance récente à la réduction des contre-la-montre se confirme. Cette fois, les rouleurs n'auront que 31 kilomètres en individuel sur un parcours accidenté dans les collines du Pays basque, où le Tour revient pour la première fois en 12 ans.

L'exercice pèsera toutefois sur l'ensemble de la course. Dès le troisième jour, un contre-la-montre par équipe aura été proposé sur une boucle tracée autour de Cholet. Pour Froome, qui a découvert le tracé, mais aussi pour le Néerlandais Tom Dumoulin, son probable concurrent en juillet prochain, chaque seconde comptera.

Froome meilleur cycliste de 2017

Par ailleurs, le cycliste de l’équipe Sky a couronné sa saison avec le titre du Vélo d’or remis au meilleur cycliste de l’année.

Froome, quadruple vainqueur au Tour de France, succède au triple champion du monde Peter Sagan.

Le Britannique a connu une année formidable. Il est devenu seulement le troisième coureur à réussir le doublé Tour de France et Tour d'Espagne la même année, après Jacques Anquetil en 1963 et Bernard Hinault en 1978. La Vuelta était encore disputée au printemps avant le Tour à ce moment.

« C'est évidemment une saison dont je me souviendrai toute ma vie », a dit le principal intéressé.

Froome tentera d'égaler l'année prochaine le record de cinq victoires au Tour de France, ce qui lui permettrait de rejoindre Anquetil, Hinault, Eddy Merckx et Miguel Indurain.