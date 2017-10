La FIFA dévoile ses têtes de série pour la Coupe du monde de 2018

Après un calendrier des qualifications très chargé la semaine dernière, l’Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France, qui a délogé l’Espagne de la 7e place, figurent également parmi les têtes de série du tirage qui aura lieu à Moscou le 1er décembre.

La FIFA utilise les classements du mois d'octobre pour établir la composition des quatre chapeaux du tirage au sort, même si 9 des 32 places pour la Coupe du monde resteront vacantes jusqu’en novembre.

La Russie est la 1re tête de série, même si elle occupe le 65e rang au classement.

Le Chili (no 9) est le mieux classé parmi les pays qui ont raté leur qualification pour le Mondial.

Le Mexique, au 16e rang, vient en tête des équipes de la CONCACAF. Le Canada, d'ores et déjà éliminé, figure au 96e rang du classement.

La Tunisie (no 28) est au sommet des nations du continent africain et l'Iran (no 34) domine la liste pour l'Asie.