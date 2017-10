Match de football interrompu : le district Sud appuie la décision de l'entraîneur des Olympiens

« Face au nombre élevé de blessures dont plusieurs résultaient de coups à la tête, l’entraîneur a pris une décision éclairée dans le meilleur intérêt des élèves », déclare Monique Boudreau, directrice générale du district, par voie de communiqué. « Les sports scolaires ont pour but de permettre aux élèves de développer des habiletés sportives et de leadership, dans un environnement assurant leur santé, leur sécurité et leur mieux-être »

Neuf joueurs ont été envoyés à l’urgence dès la fin de la partie contre les Titans de Tantramar, après avoir reçu des coups à la tête. L'entraîneur des Olympiens, Marcel Metti, a expliqué qu'il n'était plus sécuritaire de poursuivre la partie.

Dans son communiqué, le district explique que l'entraîneur aurait dû remplacer les blessés par des élèves de 9e année qui auraient fait face à des joueurs plus vieux et plus robustes. Ils auraient ainsi risqué de se blesser à leur tour.

Monique Boudreau rappelle que l'école L'Odyssée a adopté une nouvelle directive sur les commotions cérébrales, destinée à donner de meilleures chances aux élèves qui en sont atteints de se remettre.

Mme Boudreau précise que le district attend maintenant les résultats des examens médicaux des joueurs blessés et que la politique sur les commotions cérébrales sera suivie dans leur cas.

Un ancien entraîneur réclame des règlements plus clairs

L'ancien entraîneur des Olympiens de l'école L'Odyssée de Moncton, Jonathan Diodati, espère que la partie de football scolaire de vendredi, qui a été interrompue à la demie, mènera à une réflexion sur la façon d'interpréter certains règlements.

« Je n’aurais pas voulu être dans leurs souliers vendredi, mais je suis sûr qu’ils ont réfléchi et qu’ils ont pris la meilleure décision possible », a affirmé Jonathan Diodati en entrevue à l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick de Radio-Canada, à props des entraîneurs des Olympiens.

Mettre fin à une partie : une pratique très rare

Il est très rare qu’une partie de football soit interrompue avant la fin.

Les entraîneurs des Olympiens ont pris cette décision parce qu'ils considéraient que trop de leurs joueurs avaient reçu un coup à la tête.

Jonathan Diodati n’a jamais été témoin d'un tel dénouement en 15 ans d’expérience. Une question demeure d'ailleurs en suspens à cet égard : y aura-t-il des conséquences pour les entraîneurs des Olympiens qui ont demandé l’arrêt de la partie?

« Je ne sais pas s’il y a un règlement à [l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick] qui fait qu’il y aura des conséquences, mais j’espère que non », souligne Jonathan Diodati.

Droit ou pas, des fois il faut prendre une décision qui va à l’encontre de ce qui a déjà été fait dans le passé. Jonathan Diodati, ancien entraîneur des Olympiens

Assez de joueurs pour continuer ?

Une équipe de football peut compter plusieurs dizaines de joueurs. Est-ce qu’une équipe manque véritablement de joueurs si neuf d’entre eux ne peuvent plus jouer?

Selon Jonathan Diodati, « ça dépend des positions ». Au football, contrairement à certains sports, les joueurs ne sont pas interchangeables.

Tu ne peux pas mettre n’importe qui sur le terrain. Tu as des positions où tu as des gars de 300 livres qui s’en viennent, donc tu peux pas mettre une petite crevette de 100 livres devant lui. Jonathan Diodati, ancien entraîneur des Olympiens

Préciser les règlements

La partie de vendredi devrait amener la ligue à préciser des règlements, selon Jonathan Diodati. Certaines règles sont appliquées différemment par les arbitres, selon leur jugement et leur vision du jeu.

Par exemple, un règlement dit que tu ne peux pas frapper un joueur sans défense, mais ça veut dire quoi sans défense? C’est à quel moment? Quand il est dans les airs, quand il atterrit, avant qu’il ne tourne la tête et te voit? Jonathan Diodati, ancien entraîneur des Olympiens

Un manque de préparation ?

Dimanche, l’entraîneur des Titans de Tantramar High School a affirmé que son équipe n’avait rien à se reprocher et que des joueurs des Olympiens avaient été blessés parce qu’ils manquaient de préparation.

Même constat pour Julie Cormier, qui assistait à la partie. Son fils joue pour l'équipe de Tantramar High School. « Honnêtement c'était juste une game normale, dit-elle. J'étais vraiment surprise de ce qui s'est passé. Ça fait des années que mon fils joue au football et ce n'était vraiment pas plus rough que d'habitude. »

Marcel Metti répond que son équipe est au même niveau que les Titans. Selon lui, la décision ne s'est pas fondée sur le niveau de jeu, mais sur le fait que trop de jeunes étaient « à terre ».

Peu importe à qui la faute, Jonathan Diodati espère que la partie de vendredi entre les Olympiens et les Titans encouragera les responsables de la ligue à ouvrir un dialogue sur les règlements. La ligue, pas plus que le District scolaire francophone Sud, ne s’est encore prononcée sur les événements et les conséquences qui pourraient en découler.