Une première victoire dans la LNH pour Malcolm Subban

Subban, que les Golden Knights ont arraché aux Bruins lors du repêchage d'expansion, a ainsi vaincu son ancienne équipe pour obtenir un premier gain dans la LNH.

Le frère de l'ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban avait déjà commencé deux rencontres dans l'uniforme bostonais, mais il avait subi autant de défaites.

Le jeune gardien de 23 ans allait même ajouter l'insulte à l'injure en blanchissant Boston avant que David Pastrnak ne trouve le fond du filet avec seulement 30 secondes à faire au duel.

Le portier des Bruins (2-3) Tuukka Rask a, pour sa part, cédé deux fois sur 25 lancers.

Alex Tuch a récolté un but et une passe pour les Golden Knights (4-1). Vadim Shipachyov et Oscar Lindberg, le dernier dans une cage abandonnée, ont marqué les autres filets pour Vegas.