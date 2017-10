Les Steelers mettent fin à la fiche immaculée des Chiefs

Les Chiefs (5-1) étaient la seule équipe de la NFL toujours invaincue pendant la saison 2017-2018.

Les Steelers (4-2) ont pu compter sur des performances exemplaires de la part de ces joueurs étoiles à l'attaque.

Le porteur de ballon Le'Veon Bell et le receveur Antonio Brown ont chacun inscrit un majeur et ils ont respectivement accumulé 191 et 155 verges de gain.

Après avoir été victime de 5 interceptions la semaine dernière, Ben Roethlisberger a réussi 17 passes sur 25 tentatives et a obtenu une passe de touché. Il a toutefois lancé une autre interception.

Du côté des Chiefs, le quart Alex Smith a connu une première dure journée au bureau cette saison. Il a complété 19 passes pour 246 verges et un touché. Le meneur de Kansas City a toutefois été imprécis sur de nombreuses remises alors que ses receveurs s'étaient totalement démarqués de leur couvreur.

Le porteur de ballon recrue Kareem Hunt s'est montré cette semaine plus discret qu'à l'habitude. Il a été cherché 21 verges au sol et 89 par la voie des airs.

La défense des Rams s'amuse à Jacksonville

Pharoh Cooper a retourné un botté d'envoi sur une distance de 103 verges pour inscrire l'un des deux touchés des unités spéciales et les Rams de Los Angeles ont battu les Jaguars 27-17 en Floride.

Les Rams (4-2) ont également bloqué un botté de dégagement pour un majeur et détenaient une avance de 10 points en première mi-temps. Malcolm Brown a récupéré un ballon perdu sur huit verges pour marquer un touché.

Les Jaguars (3-3) ont raté une chance en or de niveler le pointage au début du quatrième quart lorsque Blake Bortles a échappé le ballon sur une séquence avant de lancer une interception sur le jeu suivant.

Le quart des Rams Jared Goff a complété seulement 11 de ses 21 tentatives de passe pour des gains de 124 verges et un touché.

Autres résultats des matchs en fin d'après-midi :