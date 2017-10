L'affaire Weinstein à travers une quarantaine de femmes

Plus les allégations se multiplient, plus le public est en mesure de comprendre l'ampleur du système qu'aurait mis en place le cofondateur de la Weinstein Company, l'une des plus importantes sociétés de production de Hollywood.

Que ce soit en se confiant à des médias traditionnels ou en se tournant vers les médias sociaux, nombreuses sont les actrices qui ont décrit les moments où Harvey Weinstein aurait laissé entendre qu'en acceptant de poser des gestes à caractère sexuel, elles pourraient faire progresser leur carrière.

Le principal intéressé n'a reconnu qu'une infime partie de ces allégations.

Voici, en ordre chronologique, les récits de ces femmes qui disent être victimes d'un homme de pouvoir.

TOMI-ANN ROBERTS, 1984

La jeune actrice alors âgée de 20 ans rencontre Harvey Weinstein dans une chambre d'hôtel de New York pour discuter d'un film. Le producteur était nu dans la baignoire et lui aurait demandé de lui montrer ses seins, a-t-elle raconté au New York Times. Elle dit avoir quitté la chambre.

LISA ROSE, 1988

L'assistante de 22 ans aux bureaux londoniens de la société Miramax est envoyée dans la chambre d'hôtel de Harvey Weinstein pour y travailler. Il lui aurait alors réclamé un massage en affirmant que d'autres femmes avaient accepté d'agir de la sorte. Elle aurait quitté l'endroit immédiatement.

LYSETTE ANTHONY, FIN DES ANNÉES 1980

L'actrice britannique affirme avoir été violée par Harvey Weinstein à Londres. En entrevue avec le Sunday Times, elle explique s'être ensuite sentie « dégoûtée et embarrassée ».

KATE BECKINSALE, 1990

L'actrice Kate Beckinsale affirme avoir reçu des propositions indécentes de la part de Harvey Weinstein. Photo : Reuters/Danny Moloshok

L'actrice britannique alors âgée de 17 ans rencontre Harvey Weinstein à l'hôtel. Celui-ci l'aurait reçue en robe de chambre en lui offrant de l'alcool, écrit-elle dans une publication sur Instagram. Elle lui aurait répondu qu'elle devait aller à l'école le lendemain matin, avant de quitter la pièce.

ROSANNA ARQUETTE, DÉBUT DES ANNÉES 1990

La jeune femme passe à l'hôtel Beverly Hills pour récupérer un scénario qu'a en mains Harvey Weinstein. Ce dernier se trouvait dans la salle de bain quand elle est arrivée à la chambre et lui aurait demandé un massage.

LOUISE GODBOLD, DÉBUT DES ANNÉES 1990

Désireuse de se lancer dans l'industrie du cinéma et d'y obtenir un stage, la femme de 28 ans visite les bureaux new-yorkais de Harvey Weinstein. Celui-ci l'aurait emmenée vers une salle de réunion vide pour lui réclamer un massage. Il aurait placé ses mains sur ses épaules lorsqu'elle a tenté de fuir.

SOPHIE DIX, DÉBUT DES ANNÉES 1990

L'actrice alors âgée de 22 ans accepte l'invitation à souper de Harvey Weinstein dans un restaurant de Londres, puis visite sa chambre à l'hôtel Savoy afin qu'il lui présente des suggestions à propos d'un film qu'il produit. L'homme lui aurait plutôt parlé d'un massage avant de tenter de la déshabiller et de la coucher sur un lit. L'actrice se serait ensuite enfermée dans la salle de bain. En rouvrant la porte, elle aurait découvert Harvey Weinstein en train de se masturber. Sophie Dix aurait profité de l'arrivée du service aux chambres pour prendre la fuite.

LAURA MADDEN, 1991

Harvey Weinstein lui aurait demandé de le masser à plusieurs reprises lorsqu'elle travaillait pour la Weinstein Company et qu'elle se trouvait dans divers hôtels en sa compagnie.

KATHERINE KENDALL, 1993

Alors qu'elle est âgée de 23 ans, la jeune actrice se rend au logement new-yorkais de Harvey Weinstein pour une rencontre d'affaires. L'homme serait sorti en peignoir de la salle de bain, se serait dénudé, l'aurait poursuivie à travers la pièce et lui aurait demandé de voir ses seins.

GWYNETH PALTROW, 1994

Gwyneth Paltrow a ajouté sa voix à celles des femmes disant avoir été harcelées ou agressées par Harvey Weinstein. Photo : Reuters/Mario Anzuoni

À l'âge de 22 ans, l'actrice est appelée à la chambre de Harvey Weinstein, dans un hôtel de Beverly Hills, pour une rencontre. Elle aurait alors refusé de lui faire un massage. Selon l'actrice, son partenaire de l'époque, Brad Pitt, aurait remis à sa place Harvey Weinstein peu de temps après les faits.

FLORENCE DAREL, 1994 ET 1995

En 1994, l'actrice française rencontre Harvey Weinstein lors d'une projection de film à New York. Elle aurait alors refusé de poursuivre la soirée en privé. L'année suivante, tandis que la femme du producteur se trouvait dans la pièce attenante, Mme Darel aurait rapidement quitté les lieux lorsque le producteur lui aurait fait des avances en laissant entendre que pour jouer dans des films américains, elle devait passer par lui.

LIZA CAMPBELL, 1995

L'artiste britannique rencontre Harvey Weinstein au Savoy de Londres. Il lui aurait proposé de le rejoindre dans le bain. Elle aurait quitté l'endroit immédiatement en l'entendant se déshabiller.

MIRA SORVINO, 1995

Dans le cadre du Festival international de films de Toronto, la jeune femme de 27 ans rencontre Harvey Weinstein dans sa chambre d'hôtel. Il lui aurait massé les épaules et l'aurait poursuivie, ce qui l'aurait poussée à quitter les lieux. Plusieurs semaines plus tard, le producteur se serait présenté à l'appartement de l'actrice à minuit passé. Elle aurait fini par le convaincre de s'en aller.

JUDITH GODRÈCHE, 1996

Judith Godrèche affirme que Harvey Weinstein lui a arraché son chandail. Photo : Reuters/Jim Urquhart

En 1996, l'actrice de 24 ans participe à une rencontre avec Harvey Weinstein dans la Riviera française. Elle se rend par la suite dans la chambre d'hôtel du producteur pour discuter d'un film sur lequel les deux travaillent. Après qu'elle eut supposément refusé une offre de massage, il lui aurait enlevé son chandail, ce qui l'aurait amenée à quitter l'endroit.

ASHLEY JUDD, 1997

À la suite du déplacement d'un déjeuner de travail dans la chambre d'hôtel de Harvey Weinstein, l'actrice aurait refusé de lui donner un massage, de choisir ses vêtements et de le regarder prendre sa douche. Elle avait déjà mentionné l'incident au magazine Vanity Fair, sans nommer le producteur.

ROSE McGOWAN, 1997

L'actrice Rose McGowan Photo : Associated Press/Richard Shotwell

Cette année-là, l'actrice règle un différend hors cours avec Harvey Weinstein après l'avoir rencontré dans une chambre d'hôtel lors du festival Sundance. Récemment, elle a écrit sur Twitter avoir été violée par le producteur.

ASIA ARGENTO, 1997

L'actrice et réalisatrice italienne, arrivée à ce qu'elle pensait être une soirée de l'entreprise Miramax, se serait retrouvée seule avec Harvey Weinstein dans une chambre d'hôtel. L'actrice aurait massé le producteur vêtu d'un peignoir, avant que celui-ci ne lui impose des gestes à caractère sexuel, malgré ses protestations. Elle a confié au magazine New Yorker qu'elle avait eu des relations sexuelles consensuelles avec Harvey Weinstein à la suite de cet incident.

ZOE BROCK, 1997

La mannequin aurait été poursuivie par un Harvey Weinstein nu et se serait enfermée dans la salle de bain. Après l'avoir persuadé de s'habiller et de lui permettre de passer la nuit dans un autre hôtel, elle aurait quitté les lieux avant que le producteur ne se présente à ce second endroit.

CLAIRE FORLANI, VERS 1997

L'actrice britannique participe à deux rencontres avec Harvey Weinstein dans un hôtel de Beverly Hills et soupe trois fois avec lui. Le producteur lui aurait alors parlé de massage et des actrices avec qui il avait eu des relations sexuelles. Elle a écrit sur Twitter avoir « fui les lieux à chaque occasion ».

ZELDA PERKINS, 1998

Cette assistante employée à Londres aurait remis à sa place Harvey Weinstein à propos de remarques qu'elle jugeait inappropriées, adressées à une de ses collègues.

ANGELINA JOLIE, FIN DES ANNÉES 1990

L'actrice Angelina Jolie Photo : Getty Images/Leon Neal

L'actrice aurait rejeté des avances non désirées de la part de Harvey Weinstein dans une chambre d'hôtel.

TARA SUBKOFF, FIN DES ANNÉES 1990

L'actrice a participé à une fête où Harvey Weinstein l'aurait forcée à s'asseoir sur ses genoux. Après s'être relevée, elle dit avoir éclaté de rire lorsque le producteur lui a fait des propositions suggestives.

MELISSA SAGEMILLER, 2000

L'actrice est en tournage à Toronto lorsqu'elle est invitée à la chambre de Harvey Weinstein, sous prétexte qu'ils doivent discuter d'un scénario de film. Vêtu d'une robe de chambre, il lui aurait offert un verre, demandé un massage et aurait affirmé qu'elle avait besoin de prendre une douche. Alors qu'elle s'apprêtait à s'en aller, il aurait bloqué la porte et insisté pour qu'elle l'embrasse, parlant d'autres actrices ayant agi de la même façon.

HEATHER GRAHAM, DÉBUT DES ANNÉES 2000

L'actrice se serait fait dire par Harvey Weinstein, tandis qu'ils discutaient d'un film, qu'il aurait conclu un accord avec sa femme pour avoir des relations sexuelles avec n'importe qui lorsqu'elle était à l'extérieur de la ville.

ROMOLA GARAI, DÉBUT DES ANNÉES 2000

L'actrice arrive au Savoy de Londres pour ce qu'elle croit être une entrevue d'embauche. Elle serait plutôt tombée sur Harvey Weinstein en robe de chambre.

ERIKA ROSENBAUM, APRÈS L'AN 2000

Le producteur Harvey Weinstein aurait tenté d'embrasser l'actrice montréalaise Erika Rosenbaum. Photo : Reisler Talent Agency

L'actrice canadienne est amenée à une rencontre dans la chambre d'hôtel de Harvey Weinstein, puis laissée seule. Le producteur serait sorti de la salle de bain en ne portant qu'une chemise et aurait peu après attrapé le cou de la jeune femme pour lui demander de regarder dans un miroir alors qu'il aurait commencé à se masturber.

DAWN DUNNING, 2003

L'actrice se serait fait dire, lors d'une rencontre dans la chambre d'hôtel de Harvey Weinstein, qu'elle ne pourrait signer des contrats pour trois films qu'à condition de coucher avec lui. Elle affirme avoir quitté l'endroit rapidement.

MINKA KELLY, APRÈS 2003

Au lendemain d'une rencontre avec Harvey Weinstein lors d'une fête de l'industrie, l'actrice refuse une nouvelle rencontre, cette fois prévue dans la chambre d'hôtel du producteur, en lui proposant plutôt un restaurant, où Harvey Weinstein serait accompagné d'une assistante. Au moment où celle-ci s'apprêtait à quitter la table, l'homme aurait évoqué des avantages à être sa petite amie. Lorsque Mme Kelly aurait dit vouloir conserver une relation professionnelle, le producteur lui aurait demandé de ne pas parler de leur conversation.

LUCIA EVANS, 2004

Alors qu'elle s'appelait encore Lucia Stoller, l'actrice aurait été forcée de prodiguer une fellation à Harvey Weinstein au cours d'une rencontre privée dans le bureau de celui-ci. Le producteur aurait ensuite commencé à l'appeler durant la nuit. L'expérience aurait causé chez elle des problèmes d'alimentation et de sommeil, aurait nui à ses travaux scolaires, fait capoter ses relations personnelles et poussé ses colocataires à craindre qu'elle ne se suicide.

LÉA SEYDOUX, APRÈS 2004

L'actrice Léa Seydoux aurait repoussé les avances insistantes de Harvey Weinstein après l'année 2004. Photo : Reuters/Gonzalo Fuentes

L'actrice aurait repoussé les avances du producteur alors que celui-ci aurait tenté de l'embrasser dans sa chambre d'hôtel après qu'il eut flirté avec elle lors d'un défilé de mode.

ANGIE EVERHART, AVANT 2007

L'actrice et mannequin dormait à bord d'un yacht pendant le Festival de Cannes lorsqu'elle aurait été réveillée par un Harvey Weinstein qui bloquait la porte de la pièce tout en se masturbant.

LAUREN SIVAN, VERS 2007

L'animatrice rencontre Harvey Weinstein au restaurant. Lorsque les deux se sont retrouvés seuls, le producteur aurait tenté d'embrasser Mme Sivan tout en se masturbant dans une plante et en bloquant la voie.

LOUISETTE GEISS, 2008

Louisette Geiss a témoigné publiquement concernant les accusations de harcèlement sexuel envers le producteur Harvey Weinstein. Photo : Getty Images/Emma McIntyre

La scénariste présentait son scénario à Harvey Weinstein lors du festival Sundance lorsque celui-ci se serait changé pour revêtir une robe de chambre, se serait installé dans un bain à remous et aurait demandé à Mme Geiss de le regarder se masturber.

EMMA DE CAUNES, 2010

L'actrice française visite la chambre d'hôtel de Harvey Weinstein à Paris pour obtenir un scénario de film. Le producteur serait sorti de la salle de bain nu et lui aurait demandé de se coucher sur le lit. L'actrice aurait rapidement quitté les lieux.

JESSICA BARTH, 2011

L'actrice arrive à l'hôtel pour une rencontre d'affaires avec Harvey Weinstein, où il lui demande de monter à sa chambre. Il aurait réclamé un massage, dans le plus simple appareil, sur son lit. Elle aurait quitté la pièce.

CARA DELEVINGNE, APRÈS 2011

Cara Delevingne aurait été harcelée par Harvey Weinstein. Photo : Reuters/Charles Platiau

La mannequin et actrice britannique reçoit un appel de Harvey Wenstein, lors duquel il lui demande si elle a couché avec « les femmes avec qui [elle a été] vue dans les médias ». Le producteur lui aurait aussi dit que son orientation sexuelle pouvait limiter ses perspectives de carrière. Un an ou deux plus tard, il se serait vanté d'avoir couché avec des actrices, aurait demandé à Mme Delevingne d'embrasser une autre femme et aurait tenté de l'embrasser lorsque celle-ci cherchait à s'en aller. L'actrice a écrit regretter d'avoir accepté un rôle dans un film produit par Harvey Weinstein.

EMILY NESTOR, DÉCEMBRE 2014

Récemment embauchée comme employée temporaire, elle rencontre Harvey Weinstein à l'hôtel, où il lui promet une carrière si elle couche avec lui. Des collègues ont transmis les allégations de Mme Nestor à la Weinstein Company.

AMBRA BATTILANA GUTIERREZ, 2015

La mannequin et actrice italienne se présente aux bureaux de Harvey Weinstein pour discuter de sa carrière et appelle rapidement la police, affirmant que le producteur lui a agrippé les seins et qu'il a mis ses mains sous sa jupe. Le lendemain, la jeune femme se fait poser un micro de la police de New York et rencontre Harvey Weinstein dans un bar. Le procureur de district refuse de déposer des accusations.

LAUREN O'CONNOR, 2015

Cette chasseuse de talents, et collègue d'une employée anonyme de la Weinstein Company soutenant avoir été agressée par le producteur, envoie aux dirigeants une note détaillant les faits et gestes reprochés à Harvey Weinstein.