Roger Federer domine Rafael Nadal en finale à Shanghai

Federer signe une cinquième victoire de suite depuis novembre 2015, la quatrième cette année, contre Nadal. L'Espagnol était sur une séquence de seize matchs consécutifs sans défaite qui lui avait permis de mettre la main sur les titres à Flushing Meadows et à Pékin.

Ce 38e duel entre les géants du tennis (23-15 désormais pour Nadal) n'a pas tenu toutes ses promesses en termes de suspense tant le Bâlois de 36 ans s'est montré supérieur.

Dans des conditions très rapides, se prêtant mieux à son jeu, il a débordé le Majorquin de 31 ans, qui n'a pas semblé au meilleur de sa forme et semblait incommodé au mollet droit.

Federer enrichit donc son opulent palmarès d'un 94e titre sur le circuit de l'ATP après avoir déjà conquis cette année deux tournois du grand chelem (Australie et Wimbledon), deux autres Masters 1000 (Indian Wells et Miami) et le tournoi de Halle. Il devient le deuxième joueur le plus titré de l'ère open (depuis 1968) à égalité avec Ivan Lendl, derrière Jimmy Connors (109 trophées).

Cette victoire lui permet aussi de maintenir une incertitude dans la course au titre de numéro un mondial en fin d'année, même si Nadal a gagné 1960 points de plus que lui depuis le début du calendrier 2017.

Il reste toutefois 3000 points à prendre lors des trois derniers tournois où les rivaux sont engagés : Bâle (500), Paris (1000) et le Masters de Londres (1500). Federer peut continuer d'entretenir le suspense si son dos le laisse tranquille et s'il maintient ce niveau.

D'entrée dimanche, il a mis une intense pression sur Nadal et lui a fait perdre son premier jeu de service. Avec peu de fautes directes (5 contre 8) et des coups gagnants (16 contre 9) qui trouvaient souvent les lignes, Federer a maîtrisé la première manche.

Avec la même volonté d'abréger les échanges, il a encore fait craquer Nadal sur son engagement dans le cinquième jeu de la deuxième manche (3-2). Il s'est même permis de briser une troisième fois l'Espagnol pour conclure le match.

Trois ans après son triomphe en 2014, le Suisse est sacré pour la deuxième fois à Shanghai. Il s'agit de son 27e titre dans la série Masters 1000. Nadal partage le record (30) avec le Serbe Novak Djokovic.