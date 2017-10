« Au bout du compte, ça fera de nous une meilleure équipe » - Claude Julien

Un texte d’Alexandre Gascon

Le scénario commence à se répéter. Le Tricolore est sorti des blocs en force, il a dominé son adversaire 34 à 22 au chapitre des tirs au but, il a même marqué le premier, mais il quitte la glace la tête entre les deux jambes, vaincu.

Les Montréalais ont tenu la dragée haute à la bande d’Auston Matthews, samedi soir, même si la vedette des Maple Leafs a réussi deux filets, dont celui de la victoire en prolongation, ce qui n'a laissé qu'un maigre point au CH.

Plusieurs critiques ont même été momentanément balayées quand Alex Galchenyuk a déjoué Frederik Andersen d’un lancer du poignet électrisant dont il a le secret. C’était un premier but pour l’Américain de 23 ans au cœur de toutes les tourmentes cette année, qui plus est en avantage numérique, où le Canadien avait été blanchi en 14 occasions avant le duel contre Toronto.

Mais quand l’attaque se réveille, c’est Carey Price qui perd pied.

« On a marqué trois buts ce soir. Je pense qu’on a eu notre meilleur match de l’année. On a bien joué. Malheureusement, je n’ai pas eu mon meilleur match de l’année. Si j’avais mieux joué, je pense qu’on ne regarderait pas ça de la même façon », a lancé le gardien qui a carrément porté le blâme pour la défaite.

Il a cédé 4 fois sur 22 lancers et s’en voulait visiblement sur le premier but de Matthews. La lame de Price est restée coincée sur la glace; il a légèrement perdu l’équilibre et a offert du même coup une ligne de tir à Matthews qui n’a pas manqué son coup.

À une époque récente, l’entraîneur Michel Therrien évoquait les fameux « breaks » qu’une équipe doit avoir pour connaître du succès ou se sortir d’une sombre séquence.

En d’autres mots, Claude Julien a commencé à tenir un discours similaire.

On a assez bien joué ce soir. Mais il y a eu une erreur ici et là. Sur le deuxième but, Carey a perdu l’équilibre. Tu regardes ça et tu te demandes quand, nous, on va avoir cette chance. Claude Julien

« On veut essayer de réduire au minimum les erreurs. On disait qu’on n’était pas capables de marquer, on en a marqué trois ce soir. Ça, c’est un pas dans la bonne direction. Mais ils en ont marqué quatre. On a une assez bonne équipe qui mériterait peut-être une meilleure fiche que ce qu’on a, mais on ne l’a pas. Au bout du compte, ça fera de nous une meilleure équipe », a ajouté Julien.

Maple Leafs 4 - Canadien 3 : les réactions de Jonathan Drouin

Max Pacioretty, pour sa part, a déploré le fait que le Canadien « n’arrive pas à achever (son) adversaire lorsqu’il en a l’occasion. »

« On a eu un bon départ, mais on leur a donné une chance de revenir. C’est le genre d’équipe qui va te faire payer si tu fais une erreur. »

Tout est une question de perspective.

À 2-2, Matthews a frappé la rondelle au vol et a déjoué Price. Les arbitres ont refusé ce but sur un jugement qui a probablement été serré, car le bâton de Matthews se trouvait très près de la hauteur maximale permise.

Quelques secondes après, Jonathan Drouin donnait l'avance au CH avec une première réussite dans l’uniforme tricolore, ce qu’il a célébré avec retenue. Le Canadien des derniers jours s’est laissé abattre par moins que ça. Les Leafs n’ont pas eu ce problème.

Un voyage qui tombe à pic

Il y a quand même eu de nombreux points positifs dans cette quatrième défaite d’affilée du CH. Galchenyuk en est certainement un.

« Les derniers matchs, je sentais que ça s’en venait, je devais rester patient, a expliqué l’attaquant. Je ne voulais pas laisser passer d’occasions de tirer. Charles Hudon a fait un beau jeu à la ligne bleue et je ne voulais pas rater cette occasion de tirer. »

« Pas une seconde, j’ai pensé à passer », a-t-il avoué, honnête.

La prestation de Drouin aussi est à retenir, mais que dire de celle de Victor Mete pour qui on finira par manquer de superlatifs pour décrire son flegme devant les meilleurs joueurs de la Ligue nationale et sa sérénité en possession de la rondelle.

Le jeune homme de 19 ans a disputé 22 min 26 s, dont 13:06 contre le trio de Matthews, William Nylander et Zack Hyman. Il a bloqué six lancers, ne s’est pas fait prendre hors position et s’est même permis une percée offensive au premier engagement qui a failli être couronnée de succès.

Même quand il affronte les caméras, Mete ne sourcille pas.

« On a juste à continuer comme ça et on sera correct. On a marqué trois fois ce soir, il faut continuer dans cette voie-là », a-t-il dit.

Est-ce que « continuer dans cette voie » sera suffisant? Le Tricolore aura la chance d’en fournir la preuve dans un exigeant voyage en Californie où il affrontera coup sur coup les Sharks, les Kings et les Ducks.

Trois matchs en quatre soirs dans l’Ouest américain, une occasion parfaite pour se serrer les coudes et se sortir de ce bourbier… ou encore de s’y enfoncer profondément.