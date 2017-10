Basketball : de Thetford Mines à la NBA

Un texte d’Alain Rochefort

Originaire de Paris, Tidjan Keita se consacre entièrement au basketball depuis trois ans seulement.

Évoluant dans une ligue peu compétitive en France, l’athlète de 20 ans a traversé l’océan pour bénéficier du programme de l’Académie de basketball du Cégep de Thetford Mines.

Une décision payante, alors qu’il a signé vendredi un contrat avec les Suns de Phoenix.

« Je savais que j’allais finir dans une équipe (de la NBA), mais je ne savais pas laquelle. Je savais que je n’allais pas arrêter, quoi. J’y croyais depuis longtemps », dit-il calmement, malgré l’ampleur de son exploit.

Bientôt avec les Suns?

Tidjan Keita devrait débuter la prochaine saison avec le club-école des Suns, basé à Prescott Valley en Arizona. Il espère un rappel rapide avec la formation de la NBA.

Au rythme où il apprend, rien n’est impossible pour Keita, d’autant plus que les Suns sont en reconstruction.

J’ai commencé à travailler fort il y a trois ans. Essayer de faire comme les pros. Me lever le matin pour m’entraîner. Manger comme un pro, dormir comme un pro. Tidjan Keita

L’entraîneur de l'Académie, Igor Rwigema, est l’homme qui a attiré Keita au Québec. Il est visiblement heureux d’avoir pris cette décision.

« Je ne sais pas si c'est moi ou Tidjan qui est le plus excité par rapport à la nouvelle. Je suis très content et puis, surtout, satisfait de voir que ce n'est plus juste un rêve », explique l’homme de basketball.

Les bonnes nouvelles abondent pour M. Rwigema. Plus tôt cet été, un autre ancien de Thetford Mines, Christopher Boucher, a signé un contrat à deux volets avec les Warriors de Golden State dans la NBA.

Avec les informations de Carl Marchand