Après cinq matchs, les Carabins sont toujours parfaits

En avance 31-2 à la mi-temps, les Bleus ont vu leurs hôtes marquer 13 points sans riposte au troisième quart. Les visiteurs ont cependant maîtrisé le dernier acte pour concrétiser leur victoire.

C’est la cinquième fois depuis 2002 que la formation montréalaise démarre son calendrier régulier avec une fiche de cinq victoires d’affilée.

« On a connu une bonne première demie, et c’était satisfaisant après autant de temps sans jouer de match, a dit l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia. On a connu quelques difficultés au troisième quart, mais on a su se reprendre et terminer avec une bonne performance. »

Le quart-arrière des Carabins Samuel Caron a complété 23 de ses 32 passes pour 305 verges de gain et deux touchés. Il a de plus amassé 40 verges par la course et a inscrit deux majeurs au sol.

« On avait vraiment hâte de jouer et ça a paru, on avait beaucoup d’énergie et on a fait de belles choses, même si ce n’était pas parfait, a affirmé Caron. On a travaillé fort même si on n’a pas eu beaucoup d’entraînements ces derniers temps et ç'a porté fruit aujourd’hui. »

Les receveurs Guillaume Paquet et Louis-Mathieu Normandin ont capté les deux passes de touché qu'a lancées Caron.

« Mon match avait mal commencé, car j'avais échappé une passe facile et écopé d’une pénalité, a dit Paquet. Heureusement, j’ai eu la chance de me reprendre. Nous avons bien exécuté les jeux en attaque et ça nous a permis d’inscrire des points au tableau. »

Le jeune quart-arrière Dimitri Morand a lui aussi lancé une passe dans la zone des buts pour les Bleus, sa première en carrière. Tristan Fiske-Casault était sa cible sur la séquence.

Du côté du Vert et Or, le quart Xavier Owens a réussi 21 passes en 34 tentatives pour des gains de 257 verges. Il a réalisé une passe de touché à Jermer Braswell.

Les Carabins affronteront maintenant le Rouge et Or, samedi prochain, à Québec.