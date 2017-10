Harvey Weinstein expulsé de l'Academie des Oscars

L'Académie des arts et des sciences du cinéma a publié un communiqué non équivoque indiquant qu'elle « a voté [cette décision] bien au-delà de la majorité requise des deux tiers ».

Non seulement nous prenons nos distances avec quelqu'un qui ne mérite pas le respect de ses collègues, mais nous envoyons un message pour affirmer que le temps de l'ignorance délibérée et de la complicité honteuse vis-à-vis des comportements d'agression sexuelle et du harcèlement sur le lieu de travail dans notre industrie est terminé. L'Académie des arts et des sciences du cinéma, dans un communiqué

Une autre institution phare d'Hollywood, le syndicat des producteurs américains, se réunit également et envisage « des procédures disciplinaires ».

Harvey Weinstein et son frère Bob ont gagné 81 Oscars lors de leur carrière chez Miramax et The Weinstein Company. Harvey Weinstein a lui-même gagné une statuette, pour le meilleur film de l'année, Shakespeare in Love.

Harvey Weinstein lors de l'obtention de l'Oscar du meilleur film pour « Shakespeare in love » en 1999. Photo : La Presse canadienne/Mike Blake

L'Académie avait affirmé mercredi que « la conduite décrite dans les accusations contre Harvey Weinstein est répugnante » et avait annoncé une réunion « spéciale » pour discuter de « toute action nécessaire ».

D'après Variety etThe Hollywood Reporter, un seul membre a été expulsé en 90 ans d'existence de la vénérable institution : Carmine Caridi, acteur qui avait fait circuler des copies confidentielles de films retrouvées sur Internet.

Exclus aussi de la Légion d'honneur française

Entre-temps, à Paris, l'Élysée a engagé des démarches auprès de la grande chancellerie de la Légion d'honneur pour priver le producteur américain de sa décoration.

Weinstein avait été fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Nicolas Sarkozy en mars 2012.

« L'Élysée a entamé des discussions avec la grande chancellerie de la Légion d'honneur pour évoquer ce cas, a-t-on déclaré à la présidence. Une décision commune sera prise à l'issue des discussions. »

Harvey Weinstein à Paris, le jour où il a reçu la Légion d'honneur en 2012 Photo : Associated Press/Remy de la Mauviniere

Les accusations de harcèlement sexuel et de viol pleuvent envers le producteur Harvey Weinstein depuis la semaine dernière. Cette situation était connue depuis plus de 20 ans dans l'industrie, selon les nombreux témoignages recueillis par les médias et publiés sur les réseaux sociaux.

Plusieurs médias ont rapporté que le producteur s'arrangeait pour que rien ne sorte pendant des années grâce à une armée d'avocats et de spécialistes en relations publiques.

Sarah Polley témoigne de son expérience

L’actrice et réalisatrice torontoise Sarah Polley a témoigné samedi, dans une lettre ouverte publiée New York Times, de son expérience avec le producteur Harvey Weinstein.

Elle avait 19 ans lorsque l'événement se serait produit. Lors d’une session photo pour la promotion d’un film, la jeune femme a été subitement convoquée au bureau du producteur, raconte-t-elle.

Quand je suis arrivée, M. Weinstein n'a pas perdu de temps. Il m'a dit, devant le publiciste et un collègue de travail, qu'une vedette de quelques années mon aînée s'était un jour assise en face de lui dans la chaise où j'étais. En raison de sa "relation très étroite" avec cette actrice, elle a continué à obtenir des rôles principaux et à gagner des prix. Si lui et moi avions ce genre de "relation étroite", je pourrais avoir une carrière similaire. "C'est comme ça que ça marche", m'a-t-il dit. Sarah Polley, dans sa lettre ouverte

« J'ai indiqué qu'il perdait son temps. Nous ne serions probablement pas amis ni n'aurions une "relation étroite". Je me fichais tout simplement d'une carrière d'actrice. J'ai toujours aimé jouer, mais j'ai su, après 14 ans de travail professionnel, que cela ne valait pas la peine », poursuit Mme Polley

La réalisatrice pousse plus loin son propos sur « une industrie malade ».

La réalisatrice, scénariste Sarah Polley Photo : The Associated Press/Victoria Will

« Harvey Weinstein est peut-être la version centrale d'un prédateur hollywoodien, mais il n'était qu'une pustule purulente dans une industrie malade. La seule chose qui a choqué la plupart des gens dans l'industrie du film à propos de l'histoire de Harvey Weinstein, c'est que soudainement, pour une raison quelconque, les gens semblaient s'en soucier. Cette connaissance seule a permis à beaucoup d'entre nous de respirer pour la première fois depuis des lustres », estime-t-elle.

« Comme tant d'autres, je le connaissais. Et pas seulement pour l'avoir rencontré. Pendant des années, j'ai entendu les histoires horribles qui refroidissent tellement de gens. Comme tant d'autres, je ne savais pas quoi faire de tout ça. J'ai grandi dans cette industrie, entourée de comportements prédateurs, et l'idée d'amener les gens à s'en soucier semblait être une ambition aussi inatteignable que de sortir le soleil du ciel », écrit-elle, en disant espérer que cette « vague d'écoeurement » apportera un changement concret dans l'industrie.