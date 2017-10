Un match de football se termine parce que des jeunes ont reçu trop de coups à la tête

Le jeu a été interrompu après deux quarts, alors que les Titans menaient 35-0.

Selon le coentraîneur des Olympiens, Marcel Metti, il n'était pas sécuritaire pour les jeunes de poursuive la partie. « Neuf d'entre eux ont dû se rendre à l'hôpital après avoir reçu des coups sur la tête », précise-t-il.

Après avoir discuté avec les arbitres, les deux équipes se sont entendues pour terminer la partie. « En plus, on a eu une discussion avec l'autre équipe après le premier quart pour parler des coups sur la tête, parce qu'on trouvait qu'il y en avait beaucoup », explique Marcel Metti, en ajoutant qu'il n'y avait plus assez de joueurs « debout » pour poursuivre la partie.

Lorsqu'un jeune reçoit un coup, il doit aller voir le physiothérapeute qui est présent lors des parties. Ce dernier indique ensuite à l'entraîneur si le jeune est en mesure de retourner ou non sur le terrain.

Au moins quatre joueurs ont eu des symptômes plus importants que certains autres, ajoute le coentraîneur.

Il y a des jeunes qui avaient des vomissements, des maux de tête et des troubles de vision. Marcel Metti, coentraîneur, Olympiens de l'Odyssée

Le coentraîneur dit avoir communiqué avec les jeunes qui sont allés à l'hôpital samedi matin et la plupart d'entre eux sont rétablis. Toutefois, au moins quatre joueurs ne pourront pas retourner sur le terrain tout de suite, dû à des coups trop sévères. Il dit avoir communiqué avec les parents et la plupart d'entre eux se disent satisfaits que la partie ait été interrompue avant la fin.

Ce n'est pas une décision facile d'arrêter une partie, mais il faut protéger les jeunes. C'est notre devoir. Marcel Metti, coentraîneur, Olympiens de l'Odyssée

L'évènement survient un peu plus d'une semaine après que le District scolaire francophone Sud ait diffusé sa nouvelle politique sur les commotions cérébrales.

Cette nouvelle politique stipule que tout joueur ayant reçu un coup à la tête lors d'un match devra avoir une note du médecin attestant qu'il n'a pas de commotion cérébrale avant de jouer de nouveau.