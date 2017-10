Ko en tête, Henderson à 5 coups en Corée du Sud

La Sud-Coréenne a réussi six oiselets sur le parcours Ocean, dont deux lors des trois derniers trous, en route vers un score cumulatif de 201 (-15).

Ses compatriotes Park Sung Hyun et Chun In Gee ont chacune joué 68 et sont à égalité en deuxième position à 203 (-13).

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, est de retour dans la course au titre après avoir complété le parcours en 68 coups, ce qui l'a reléguée en huitième position à cinq coups de la tête.

Sa compatriote Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, a joué la normale (72) pour une deuxième ronde consécutive et partage le 56e échelon à 218 (+2) au total des 54 premiers trous.