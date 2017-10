Une dixième finale en 2017 pour Rafael Nadal

Écarter Cilic n'a pas été simple pour l'Espagnol, tant le Croate s'est bagarré pour exister dans ce duel en s'appuyant sur son redoutable service et son fulgurant coup droit.

Cilic s'est même procuré trois balles de manches en première manche, toutes effacées par le numéro un mondial, supérieur dans les moments cruciaux et pas loin de le faire craquer dans la seconde manche lorsqu'il menait 3-1. Mais un mauvais jeu de service de l'Espagnol, mécontent au point de taper sa raquette sur son genou, a relancé le Croate, qui s'est finalement incliné au bris d'égalité.

Le Majorquin de 31 ans se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière pour la finale à Shanghai, une dixième finale cette saison sur le circuit de l'ATP. Nadal s'était incliné en 2009 face au Russe Nikolay Davydenko. Le tournoi chinois est l'un des trois Masters 1000 qui manquent à son riche palmarès avec ceux de Miami et de Paris.



L'Espagnol affrontera dimanche le Suisse Roger Federer, 2e au classement de l'ATP, ou l'Argentin Juan Martin Del Potro, 23e joueur mondial. Il aura alors l'occasion de porter son record de titres en Masters 1000 à 31 et d'asseoir un peu plus son statut de numéro 1 mondial.