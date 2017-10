Le frère de Harvey Weinstein nie que leur maison de production pourrait être vendue

« Nos banques, partenaires et actionnaires appuient pleinement notre compagnie. Les affaires continuent comme à l'habitude », affirme-t-il.

Pourtant, selon le Wall Street Journal, qui cite une source proche de la société, les membres du conseil d'administration de The Weinstein Company « ont discuté avec des acheteurs potentiels ».

Le quotidien indique que deux hypothèses sont envisagées : la vente du studio, qui continuerait à fonctionner avec de nouveaux propriétaires, ou sa fermeture complète et la vente à la pièce de son catalogue de films et de séries télévisées.

L’idée de changer le nom de la maison de production et de placer à sa tête Bob Weinstein, cofondateur du studio et frère de Harvey Weinstein, et David Glasser, président de la société, a été abandonnée, note le journal.

Des conséquences tangibles

Les accusations portées contre Harvey Weinstein ont déjà eu plusieurs conséquences négatives pour la maison de production.

Apple a annulé un projet de série sur Elvis Presley et Amazon affirme être en train « de réviser ses projets avec la Weinstein Company » concernant deux coproductions.

Certains médias affirment également que les dirigeants du studio ont discuté de la possibilité de repousser à 2018 la sortie du film Current War, le dernier long métrage prévu par la maison de production en 2017. La sortie de cette fresque historique, avec Benedict Cumberbatch incarnant Thomas Edison et Michael Shannon l'inventeur George Westinghouse, est attendue le 24 novembre.

Harvey Weinstein a été licencié dimanche par sa maison de production, trois jours après la publication dans le quotidien américain New York Times d'une enquête révélant une série d'accusations de harcèlement sexuel à son endroit qui courent sur trois décennies.

Enquête sur Harvey Weinstein

Harvey Weinstein a été accusé jeudi d'un quatrième viol, par l'actrice Rose McGowan. Ces accusations s'ajoutent à celles de la star italienne Asia Argento, de l'actrice Lucia Evans et d'une autre femme restée anonyme.

L’homme de 65 ans est désormais visé par deux enquêtes policières, à New York ainsi qu'au Royaume-Uni.

Selon le quotidien new-yorkais Daily News, la police new-yorkaise tente pour l'instant de recueillir des éléments concernant les accusations de Lucia Evans. L’actrice, qui n’a toutefois pas déposé de plainte formelle, affirme qu’Harvey Weinstein l'a forcée à lui faire une fellation en 2004 à New York, ce qui relève du viol selon la loi.

Quant à la police britannique, elle enquête sur une agression sexuelle qui aurait été commise dans les années 1980 dans la région de Londres.

Depuis les premières révélations du New York Times le 5 octobre, la liste des femmes se disant victimes des abus du producteur ne cesse de s'allonger. Elle compte maintenant plus de 30 femmes, dont les actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godrèche, Katherine Kendall, Emma de Caunes, Cara Delevingne, Ashley Judd, Léa Seydoux, Mira Sorvino, Florence Darel, Kate Beckinsale.

Harvey Weinstein est notamment accusé d'avoir tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu ou d'avoir promis de favoriser leur carrière en échange de faveurs sexuelles, puis d’avoir obtenu chaque fois que c'était possible le silence de ses victimes grâce à des accords de confidentialité grassement payés.

Harvey Weinstein, de son côté, affirme que les relations sexuelles le concernant qui ont été révélées ont eu lieu avec des femmes consentantes.

Le harcèlement, répandu dans les milieux de travail

Selon Angelo Dos Santos Soares, professeur titulaire au Département d’organisation et ressources humaines de l’UQAM et spécialiste des questions de violence et de harcèlement au travail, le milieu du cinéma est loin d’être le seul où le harcèlement a cours.

« Malheureusement, c’est beaucoup plus répandu », dit-il.

Le professeur insiste sur le fait que, pour éviter que cela se produise, toutes les organisations devraient adopter des politiques pour chacune des formes de violence qui peuvent se produire au travail, que ce soit la violence psychologique, l’intimidation, le harcèlement sexuel ou les agressions à proprement parler.

« Il faut informer les gens pour qu’ils comprennent que ce genre de gestes n’est pas acceptable. Il faut former les gens dès qu’on a une politique pour qu’ils sachent que la politique existe et qu’on ne va pas tolérer », explique-t-il.