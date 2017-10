Les Maple Leafs, le remède miracle pour le Canadien?

Un texte d'Alexandre Gascon

Oui, ça fait longtemps que le CH s’est incliné devant son grand rival torontois. C’était le 18 janvier 2014, en fait, ce qui donne une série de 14 succès de rang.

Pendant que les Leafs pataugeaient dans un marasme dont ils viennent à peine de s’extirper, le Canadien rêvait de Coupe Stanley et se payait même un billet pour la finale de l’Est dans la foulée. Les temps ont bien changé.

« Ils ont mangé leurs croûtes et ils ont récupéré de bons joueurs », a résumé avec sagacité Claude Julien.

Toronto a d’abord repêché William Nylander avec la 8e sélection de l’encan 2014 de la LNH, puis Mitch Marner, 4e choix au total, un an plus tard. Le club a ensuite mis la main sur la perle rare en 2016, après avoir remporté la loterie devant les Sabres de Buffalo : nul autre qu’Auston Matthews.

Avec un tel noyau à l’attaque, les Leafs se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la deuxième fois en 12 ans l’an passé et semblent aujourd’hui l’une des organisations les mieux nanties, les plus prometteuses de la Ligue nationale.

« Ils sont toujours bien préparés, a enchaîné le pilote du CH. C’est la marque de commerce (de Mike Babcock) depuis toujours. Il est passionné par son travail, tout le monde s’en aperçoit. »

Le Canadien l’a aussi constaté lors d’un match préparatoire au Ricoh Coliseum de Toronto au mois de septembre. Matthews avait coulé presque à lui seul le Tricolore avec un tour du chapeau.

La vedette de 20 ans a réussi six points en quatre matchs depuis le début de la saison pour mener l’attaque des siens qui, elle, totalise déjà 22 buts. Le Canadien en a marqué quatre.

« Auston est vraiment bon. On dirait que cette nouvelle génération de joueurs a la même mentalité. Ils sont tous très calmes, ils ont de la rapidité et ils lisent parfaitement le jeu. Le talent de Matthews parle de lui-même. Il est un joueur spécial », a raconté Carey Price après l’entraînement matinal.

« C’est bon de rester imprévisible. On sait tous qu’il a un puissant tir et les autres équipes cherchent à le contrer », a poursuivi le gardien du Canadien, bien en verve en ce petit vendredi matin.

Un peu de patience

Le CH tentera de mettre fin samedi à une séquence de trois revers d’affilée à l’occasion de la visite des Maple Leafs. Parce qu’elle survient en tout début d’année, cette séquence est peut-être un peu plus visible que si elle avait lieu en plein mois de janvier, mais elle n’en est pas moins nuisible.

On peut croire qu’elle ne se poursuivra pas si longtemps, par contre, si le Canadien continue de tirer en moyenne 39 fois par match, comme il l’a fait lors des quatre premiers affrontements, et de générer de nombreuses chances de marquer de qualité lors des premières périodes.

Et les Leafs ne sont certainement pas au-delà de tous reproches.

Mercredi, lors de sa première défaite de la saison, Toronto a cédé six fois contre les Devils du New Jersey, et le gardien Frederik Andersen affiche une moyenne de buts accordés de 3,97 et un pourcentage d’efficacité de ,871 en quatre rencontres.

Le Canadien misera sur un jeu de puissance remodelé pour se sortir de cette guigne et profiter des largesses du portier danois.

À l’entraînement, Julien et Kirk Muller se sont attardés de longues minutes sur l’avantage numérique qui n’a pas encore fourni de but en 14 occasions.

La formation à quatre attaquants a été écartée pour le moment au profit du tandem Victor Mete-Shea Weber à la pointe. Jonathan Drouin se retrouvait à la gauche du gardien, tandis que Max Pacioretty s’installait dans l’enclave et Artturi Lehkonen à l’embouchure du filet.

Revenir à deux défenseurs à la ligne bleue n’implique pas un énorme changement selon le jeune Mete.

« Il faut quand même suivre les gars, voir ce qu'ils ont en tête, a-t-il souligné. Il ne faut pas que tu prennes une décision trop rapidement. Tu dois rester en retrait, hésitant un peu. Au lieu de te coller sur la bande, tu restes entre la bande et le milieu de la glace. Comme ça, tu peux te diriger rapidement aux deux endroits. Il faut prendre le temps de se comprendre et voir ce qui arrive.

« Il faut trouver le moyen de marquer des buts, même si notre jeu de puissance n’a pas été mauvais et que nos entrées de zone sont assez bonnes, a poursuivi Mete. Ça reste qu’on n’a pas marqué. On fait des changements pour que les joueurs qu’on a placés ici et là soient en position de force. »

Que ce soit sur les unités spéciales ou à forces égales, le Canadien devra rapidement remédier à ses problèmes offensifs et il devra peut-être le faire sans Alex Galchenyuk samedi soir.

Ennuyé par une grippe, le no 27 n’était pas de l’entraînement vendredi et demeure un cas incertain pour l’affrontement contre les Leafs.

David Schlemko, pour sa part, a été envoyé au Rocket de Laval dans le but de retrouver la forme. Il pourrait être en uniforme contre Toronto, mais aura peut-être aussi à patienter jusqu’au voyage en Californie la semaine prochaine.

En rafale :

Victor Mete

« Tout le monde dans ma famille a toujours été fan des Maple Leafs. On allait souvent voir des matchs quand j'étais jeune pour les encourager. C'était la plus grande rivalité dans le temps, personne là-bas n'aime le Canadien. Maintenant, mes parents sont tranquillement en train de devenir des partisans du Canadien. »

« Je suis vraiment excité à l'idée d'affronter l'équipe de mon enfance. Ce match-ci compte pour vrai, ce n'est plus préparatoire. C'est aussi un match à domicile, un deuxième pour moi. C'est ce qui se rapprochera le plus de jouer dans ma ville natale. »

Claude Julien

Sur Alex Galchenyuk : « Il a un départ difficile compte tenu de tout le temps de glace qu’on lui a donné en avantage numérique et tout. Il n’obtient pas de chances de marquer, alors je dois faire ce que je dois faire en tant qu’entraîneur. Quand tu as Hemsky à droite, tu ne joues pas avec des gars qui n’ont pas de talent. On n’essaie pas de l’enterrer, on fait des changements pour nous permettre de nous mettre en marche. »

« Il est encore jeune. Il y a des joueurs pour qui ça prend un peu plus de temps. On voit le potentiel. Quand je dis patient, c’est une chose, on va toujours travailler avec. D’un autre côté, tu veux que le joueur, que ce soit Alex ou n’importe qui d’autre, fasse sa part aussi. On travaille ensemble. Ça ne peut pas être un travail à une voie. Il faut que ça soit à deux voies. On l’aide, il s’aide. »

Carey Price

Sur Alex Galchenyuk : « Il faut rester patient et positif avec Alex. J’ai traversé des épreuves difficiles à mes débuts à Montréal. Mais en même temps, Alex est ici depuis plusieurs saisons. Il sait à quoi s’attendre. On veut juste qu’il travaille le plus fort possible et qu’il donne son plein rendement. On sait que le talent est là. »

Sur Mark Streit : « Je suis triste pour lui. Mark est un très bon gars. J’imagine que ça devait être frustrant pour lui de rester dans les gradins. J’espère qu’il aura une autre chance. Je l’aime beaucoup comme personne. Je lui souhaite le meilleur. »