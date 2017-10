Brandon Gignac, l'apprenti professionnel

Un texte de Michel Chabot

À 19 ans, Gignac devrait participer à son premier match avec les Devils de Binghamton, au cours de la fin de semaine, contre le Rocket à Laval.

Le Repentignois plait à l’organisation, mais il se pourrait qu’on le renvoie éventuellement avec les Cataractes de Shawinigan où il a amassé 62 points en 59 matchs, à sa quatrième saison, en 2016-17.

« Nous aimons ce que nous avons vu de lui, confie Rick Kowalsky, entraîneur-chef de la filiale des Devils. Peut-on le faire jouer suffisamment ici? La décision sera basée là-dessus, sur ce qu’il y a de mieux pour son développement. Il peut certainement jouer dans cette ligue et contribuer à notre cause. J’aime sa vitesse, il est bon avec la rondelle et je serais à l’aise de le faire jouer en avantage numérique. »

Je me concentre uniquement sur la Ligue américaine. Je pense que je suis de calibre ici. C’est un autre niveau. Je me suis bien adapté, c’est un bon groupe de vétérans qui m’aident. Brandon Gignac

Évidemment, le centre de 1 m 80 et 80 kg a encore des facettes de son jeu à améliorer, particulièrement sans la rondelle.

« Mon côté physique, il faut que je le développe, admet Gignac. Ce sont de plus gros gars que dans le junior. Je dois continuer à m’entraîner, à pousser et ça va aller. »

« Il doit développer de bonnes habitudes et penser plus rapidement que chez les juniors, explique Kowalsky. Il semble en mesure de le faire. Il a été concentré durant tout le camp d’entraînement et s’est montré réceptif avec tout ce que nous lui avons montré. C’est un jeune avec qui c’est plaisant de travailler. »

Laissé de côté lors du premier match de son équipe, le choix de troisième tour en 2016 regardera celui de ce vendredi depuis la galerie de presse mais il devrait être en uniforme samedi, toujours contre le Rocket.

Il tirera du plaisir à jouer devant ses proches, comme lors du match préparatoire, contre le Canadien à Montréal il y a quelques semaines.

« J’ai joué au Centre Bell et c’était vraiment un beau feeling pour moi et ma famille. Je me suis bien débrouillé et on a gagné la partie donc c’était une belle soirée. »

Heureux pour Samuel Girard

Évidemment, Brandon Gignac se réjouit des succès Samuel Girard, avec qui il a joué à Shawinigan. Jeudi, Girard a inscrit son premier but dans la Ligue nationale en plus d’inscrire une passe.

C’est un talent de première ronde c’est juste qu’il n’a pas la grandeur. C’est vraiment un beau moment pour lui, j’ai regardé ça hier soir et je l’ai félicité. Il était vraiment content. Brandon Gignac

L’histoire de Girard, un petit défenseur de 1 m 78 et de 74 kilos, est une véritable inspiration pour Gignac.

« Il est rendu avec les grands. Je l’ai côtoyé, c’est vraiment une bonne personne. On se parle quasiment tous les jours. Il me dit que les vétérans prennent soin de lui. Ils voient qu’il a un beau talent. »

La perte de ces deux joueurs s’avère jusqu’ici fort coûteuse pour les Cataractes qui n’ont pas encore savouré la victoire en huit rencontres.