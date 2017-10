La nouvelle Ligue nationale?

Les équipes

En ce vendredi matin, je regarde le classement et je vois qu’il ne reste que deux équipes invaincues : les Devils du New Jersey et les Golden Knights de Vegas. Ben oui. C’est ce qu’on aurait tous prédit, hein?

Les Devils ont explosé en attaque avec 16 buts en 3 matchs.

Les Devils!

Et les marqueurs?

C’est plus désarmant encore quand on regarde le classement des marqueurs. Ryan Hartman, des Blackhawks de Chicago, est au sommet. Ryan qui?

L'attaquant de 23 ans, même pas un grand marqueur chez les juniors, a amassé 31 points en 76 matchs l’an dernier. Il y a des « poolers » qui bombent le torse parce qu’ils ont eu le flair de l’inclure dans leur formation (pas moi!) avec un salaire de moins d’un million en prime!

Et s’il n’y avait que lui!

Dans le top 10 des pointeurs ce matin, outre le nom de Hartman, je lis aussi ceux d’Alex Killorn, Brayden Point, Jaden Schwartz et Bryan Rust. Et un point derrière, il y a le non moins célèbre Jesper Bratt qui cogne à la porte.

Si vous les avez vus venir, passez tout de suite un coup de fil à Marc Bergevin ou au directeur général de votre choix. Il y a un poste de dépisteur professionnel qui vous attend.

Les habitués

Il y a d’autres noms auxquels on est plus habitués. Ce sont leurs chiffres qui étonnent.

Alex Ovechkin a huit buts en quatre matchs. Ça m’étonnerait qu’il garde ce rythme et qu’il en marque 164, mais tout de même!

Mike Green compte huit passes. Je sais, il pourrait amasser 80 points et finir l’année à -20. On connaît Green. Mais il a quand même quatre points en avantage numérique. L’équipe entière du Canadien n’en a pas un seul.

Soupir!

Épargnez-moi

Je sais. Je l’ai écrit au départ. C’est trop bref pour tirer des leçons. C’est un polaroid au milieu d’un long métrage. Inutile de me le rappeler. Mais ça me fatigue quand même un brin que tous ses beaux et brefs accomplissements individuels se produisent ailleurs. Encore ailleurs.

Il y a même Sven Andrighetto qui a trois buts et quatre points en quatre matchs avec l’Avalanche (nouveau soupir).

Pour Andrighetto, le CH a obtenu le très éphémère Andreas Martinsen. Depuis, Marc Bergevin a échangé Martinsen à l’organisation des Blackhawks de Chicago contre Kyle Baun, un brave garçon qui n’a aucun point en deux matchs à Laval.

Ça fait que c’est ça. Le Tricolore joue contre Toronto demain. Ça va bien aller.

Bonne fin de semaine.