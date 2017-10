Stabat Mater, le somptueux retour des Grands Ballets

L'affiche de « Stabat Mater » des Grands Ballets Photo : Sasha Onyshchenko/Kravets Photographics

Je ris et je me désole. Je ris de la niaiserie de la chose et je me désole de voir qu’une structure comme la STM se réfugie bêtement derrière les Normes canadiennes de la publicité pour interdire, en la sortant de son contexte, l’illustration d’une expression artistique. Bêtise. Bêtise de n’y voir qu’une apologie de la violence plutôt que la manifestation de la douleur et de la tristesse d’une vierge qui a perdu Jésus, son fils crucifié.

Bon, je ne voulais pas revenir là-dessus. Je tenais seulement à rappeler la chose et souligner que ce fut vraiment le meilleur coup de pub dont pouvaient bénéficier Les Grands Ballets Canadiens pour leur nouvelle saison. Parce que sinon, et je le dis avec honte, moi-même, sans cette publicité non désirée (!) et sans ma fille qui mourait d’envie d’aller au ballet, je ne serais probablement pas allé voir le Stabat Mater et la 7e symphonie de Beethoven.

Je l’avoue tout de go, je ne connais rien à la danse. Je ne jouerai donc pas le compétent devant un art somptueux dont le miroir me renvoie l’image de mon ignorance. J’ai donc demandé conseil à des gens qualifiés, leur avis sur ce spectacle que certains ont dit exceptionnel, et qui s’est terminé sur une ovation spontanée qui n’avait rien de préfabriqué.

Rencontrée à la sortie, une ex-danseuse classique et professeure de danse m’a dit, le sourire aux lèvres : « Enfin Les Grands Ballets sont de retour. » Probablement étais-je seul qui ignorait que pendant un moment, ils avaient disparu.

On regrettait, semble-t-il, depuis des années l’abandon par la compagnie d’un ballet qui innoverait sans pour autant oublier sa tradition classique. Or, voici qu’avec l’arrivée de l’Italien Ivan Cavallari, qui, de pas de deux en entrechats, de l’école du Bolchoï à La Scala, du Ballet de Stuttgart au Ballet national tchèque, est devenu un directeur artistique des plus courtisés. Et il a cédé à la cour que lui a faite la compagnie des Grands Ballets Canadiens, dont il est à la tête à partir de cette saison et pour quelques années, bien sûr.

Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets Canadiens de Montréal Photo : Sasha Onyshchenko/Kravets Photographics

En tout cas, son entrée en scène n’est pas passée inaperçue avec ce programme qui a ravi experts et néophytes. Je ne connais rien à la danse, c’est vrai, mais si je laisse de côté ma raison, mon cœur est capable de ressentir l’émotion et de reconnaître à lui seul la beauté et la poésie quand elles sont présentes. Mercredi soir, sur cette scène du théâtre Maisonneuve, l’une et l’autre ont déployé leurs ailes.

Il serait malhonnête de donner dans la critique. D’ailleurs, n’ai-je pas toujours prétendu que les meilleurs critiques sont ceux capables de comparer les œuvres. Ce qui, dans mon cas, est impensable. Ne me reste plus donc que l’empreinte de deux ballets somptueux, un constat impressionniste.

C’était beau. Que voulez-vous que je vous dise. Magnifique. Troublant. Le Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolèse, chorégraphié par Edward Clug avec sa signature plus que moderne, l’aplomb et la vénusté des danseurs, nous a illustré de déchirante et inusitée façon la passion du Christ. Nul besoin de mots! Que des images, du mouvement, de l’harmonie.

La 7e de Beethoven quant à elle, symphonie familière, chorégraphiée par l’allemand Uwe Scholz, disparu en 2004, nous plonge dans un classicisme révélateur aussi d’un réel avant-gardisme.

Comme le dit Ivan Cavallari de ce ballet sur pointes « ciselé comme un diamant » (n’est-ce pas une jolie formule?), on ne se contente pas ici d’entendre la musique, on la voit. Déployant leur art et une exécution qui nous laisse admiratifs, ces danseurs hissés et tendus nous entraînent avec eux vers le ciel.

Les danseuses des Grands Ballets Mai Kono et Sarah Kingston Photo : Sasha Onyshchenko/Kravets Photographics

Beau, vous dis-je. Magnifique.

J’ai passé une si belle soirée. J’ignore pourquoi la danse ne m’avait encore jamais envoûté. La peur de ne rien y comprendre peut-être. Quelle errance!

La danse classique, comme toutes les formes d’art, ne vise-t-elle pas d’abord à émouvoir?

J’ai été ému. J’y retournerai. Oui, j’y retournerai.