Tout comme à Montréal, la FE sert de vitrine à Santiago

La course fait partie d'une stratégie à l'échelle nationale, a précisé le ministre de l'Énergie du Chili Andres Rebolledo.

Selon lui, le pays veut avec sa stratégie diminuer de 11 millions de tonnes les émissions de CO2 d'ici 2050 et économiser 3,3 milliards de dollars.

La FE a annoncé qu'Antofagasta Minerals S.A. serait le commanditaire en titre de la course. Cette société minière recherche, produit et vend du cuivre et d'autres minéraux, notamment de l'or, de l'argent et du molybdène.

Le circuit dans les rues de la capitale, de 2,46 km et 12 virages, a été dévoilé jeudi et passera dans O'Higgins Park, le deuxième parc public en importance du Chili.

Le circuit de Santiago au Chili Photo : Formula E

« Quelle meilleure façon que d'amener un spectacle de classe mondiale et les meilleurs pilotes du monde à Santiago, a dit le ministre des Sports du Chili, Pablo Squella. Nous invitons tout le monde à faire connaissance avec la formule E et les voitures électriques. »

La course de Santiago sera la quatrième manche de la saison 2017-2018, qui se terminera à Montréal le 29 juillet.

Calendrier 2017-2018 :