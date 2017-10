Chester Bennington à l'émission Carpool Karaoke, 6 jours avant sa mort

L'émission de 23 minutes d'Apple Music a été diffusée sur la page Facebook du groupe. Un message paraît au début de la vidéo : « Avec l'accord de la famille de Chester et des membres du groupe, nous partageons cette émission et la dédions à Chester. »

Chester Bennington conduit la voiture et semble de bonne humeur. Il tente d'apprendre à l'animateur de l'émission, Ken Jeong, comment chanter en criant comme lui. Deux des cinq membres du groupe Linkin Park participent à l'émission : Mike Shinoda et Joe Hahn.



Quelques chansons du groupe sont entonnées en chœur, dont Numb et In the End,mais aussiSweet Home Alabama (un succès de 1974 du groupe Lynyrd Skynyrd), dans un autobus.

Ils parlent aussi de leur famille. Chester Bennington souligne qu'il veut que ses enfants fassent ce qui les passionne dans la vie, que ce soit le sport ou la musique. « Ma fille est très curieuse, elle me demande : "Papa, comment tu écris des chansons?" »

Chester Bennington s'est enlevé la vie à son domicile le 20 juillet dernier.