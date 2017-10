Lady Gaga reprend sa tournée nord-américaine à Montréal le 3 novembre

La chanteuse avait annulé son concert montréalais du 4 septembre dernier pour soigner une infection respiratoire et une laryngite. Les billets du concert reporté seront honorés le 3 novembre.

Lady Gaga avait aussi été forcée d'annuler sa participation au festival de musique Rock in Rio, au Brésil, une dizaine de jours plus tard, après avoir été hospitalisée.

Lady Gaga avait reporté à la mi-septembre ses concerts européens en invoquant des problèmes de santé récurrents. Elle avait alors avoué souffrir de fibromyalgie, une maladie chronique qui provoque diverses douleurs et de la fatigue. D'ailleurs, dans le documentaire Five Foot Twodiffusé au Festival international du film de Toronto (TIFF) et sur Netflix, on la voit pleurer de douleur à quelques reprises.

Lady Gaga en conférence de presse à Toronto le 8 septembre 2017 Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Lors de son passage au TIFF au début de septembre, la chanteuse a exprimé le souhait de prendre une pause à la fin de sa tournée actuelle afin de se concentrer sur la réflexion et la guérison.

La tournée nord-américaine de la chanteuse américaine prendra fin le 18 décembre à Los Angeles. Elle amorcera ses concerts européens le 14 janvier à Barcelone, la tournée se terminera à Berlin le 23 février.