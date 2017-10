Nadal, Federer et Del Potro poursuivent leur route au Masters de Shanghai

Nadal a triomphé 6-4, 6-7 (4/7) et 6-3 face au Bulgare Grigor Dimitrov (no 9), vendredi, au bout d'une lutte intense de plus de deux heures et demie.

L'Espagnol rencontrera, pour une place en finale ─ ce serait sa deuxième à Shanghai après celle perdue en 2009 ─ le Croate Marin Cilic. Le 5e joueur mondial a éliminé plus tôt l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (no 25) 6-3 et 6-4.

Nadal mène quatre victoires à une dans leurs confrontations.

Dimitrov a cédé à 4-4 pendant la première manche, lorsque Nadal a réussi le seul bris de la manche.

Dans la deuxième, le Bulgare a continué d'offrir une superbe résistance et a sauvé plusieurs balles de bris pour gagner le droit de disputer le jeu décisif. Dans ce bris d’égalité, l'Espagnol s'est détaché deux points à zéro, mais a ensuite commis plusieurs fautes directes.

Dimitrov a laissé passer sa chance dans la manche décisive après avoir obtenu une balle de bris à 2-2. Nadal l'a sauvée avant de se détacher à 4-2.

Il a applaudi à sa sortie du court son adversaire, qu'il avait déjà battu la semaine dernière en demi-finale à Pékin. Il s'agissait de la 870e victoire de Nadal. Il a rejoint l'Américain André Agassi au 7e rang dans l'histoire de l'ATP.

« Je suis très heureux. Ça a été un match très intense. Tous les deux, nous avons joué à un très haut niveau », a dit Nadal. « Je me suis régalé, c’était une grande bataille entre deux joueurs. Des échanges intenses tout le temps », a-t-il poursuivi.

Nadal mène désormais 10 victoires à 1 contre Dimitrov, dont la seule victoire devant le no 1 mondial a eu lieu il y a un an, en quarts de finale, à Pékin.

Federer s'en vient

Quant à Federer, le 2e joueur mondial s'est qualifié pour les demi-finales en battant 7-5, 6-4 le Français Richard Gasquet, 31e à l'ATP.

Le Suisse, qui a dorénavant remporté 16 de ses 18 matches contre Gasquet, rencontrera pour une place en finale l'Argentin Juan Martin Del Potro (23e), vainqueur en quarts du Serbe Viktor Troicki (54e), 4-6, 6-1, 6-4.

Âgé de 29 ans et souvent blessé dans les dernières années, Del Potro a fait peur aux amateurs en tombant sur son poignet gauche au début de la troisième manche. Heureusement, il a évité le pire.

Un choc en finale entre Nadal et Roger Federer, 2e au classement, qui serait le 38e face-à-face entre les deux hommes, est donc toujours possible.