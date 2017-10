Nadal et del Potro poursuit sa route au Masters de Shanghai

Nadal rencontrera, pour une place en finale - ce serait sa deuxième à Shanghai après celle perdue en 2009 - le Croate Marin Cilic. Le 5e joueur mondial a éliminé plus tôt l'Espagnol Albert Ramos (no 25), 6-3 et 6-4. L'Espagnol mène quatre victoires à une dans leurs confrontations.

Dimitrov a tenu la dragée haute à Nadal au cours d'un match d'un haut niveau et d'une grande intensité.

Il a cependant cédé à 4-4 pendant la première manche, lorsque Nadal a réussi le premier, et le seul, bris de la manche.

Dans la deuxième, Dimitrov a continué d'offrir une superbe résistance à Nadal, sauvant plusieurs balles de bris pour gagner le droit de disputer le jeu décisif. Dans ce bris d’égalité, l'Espagnol s'est détaché deux points à zéro, mais a commis ensuite plusieurs fautes directes qui lui ont coûté une fin rapide au duel.

Dimitrov a laissé passer sa chance dans la manche décisive en obtenant à 2-2 une balle de bris. Nadal l'a sauvée, avant de se détacher 4-2, et de finalement l'emporter 6-3.

Il a applaudi à sa sortie du court son adversaire, qu'il avait déjà battu la semaine dernière en demi-finale à Pékin.

« Je suis très heureux. Ça a été un match très intense, tous les deux, nous avons joué à un très haut niveau », a confirmé Nadal.

« Je me suis régalé, c’était une grande bataille entre deux joueurs qui ont joué tout le temps très concentrés. Des échanges intenses tout le temps », a-t-il poursuivi.

Nadal mène désormais 10 victoires à 1 contre Dimitrov, dont la seule victoire devant le no 1 mondial a eu lieu il y a un an, en quarts de finale, à Pékin.

Un choc en finale entre Nadal et Roger Federer, son dauphin actuel au classement, qui serait le 38e face-à-face entre les deux hommes, est donc toujours possible : le Suisse devait affronter dans le dernier quart de finale le Français Richard Gasquet (no 31).

S'il espère être de la finale, Federer devra d'abord battre l'Argentin Juan Martin Del Potro. Le 23e joueur mondial a vaincu le Serbe Viktor Troicki (no 54), 4-6, 5-1 et 6-4, quelques heures après la victoire de Nadal.

Le vétéran de 29 ans, souvent blessé dans les dernières années, a fait peur aux amateurs en tombant sur son poignet gauche au début de la troisième manche. Heureusement, il a évité le pire.