Del Potro exaspère Zverev à Shanghai, Nadal et Federer gagnent sans forcer

L'Argentin, 23e joueur mondial, de retour cette saison à 29 ans après plusieurs mois d'absence en raison d’une avalanche de blessures, a écœuré l'Allemand (4e) qui avait pourtant gagné la première manche.

Del Potro a enlevé sur le fil la deuxième manche avant de briser le service de son adversaire au début du troisième acte. Ce bris a déclenché la fureur de Zverev, qui s'est défoulé sur sa raquette, totalement détruite.

« Je suis énervé parce que je pense que j'ai bien joué et c'est ce qui me dérange. J'aurais pu faire de grandes choses dans ce tournoi », a déclaré l'Allemand de 20 ans, dont le coup de sang a au moins fait un heureux : le spectateur auquel il a offert sa raquette cassée.

« Je n'arrive pas à comprendre comment je peux perdre un match où je n'ai subi qu’un bris en trois manches », a-t-il poursuivi.

Del Potro rencontrera en quarts de finale le Serbe Viktor Troicki, 54e joueur mondial, qui a surpris l’Américain John Isner (16e) en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/4).

Nadal et Federer triomphent sans inquiétude

Le no 1 mondial Rafael Nadal s'est aussi qualifié pour les quarts grâce à un gain de 6-3 et 6-1 contre l'Italien Fabio Fognini, 28e raquette mondiale.

Nadal, qui vise un premier titre en Chine où il a été finaliste en 2009, affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov (9e) pour une place dans le carré d’as.

Quelques heures plus tôt, Dimitrov a dominé l'Américain Sam Querrey, 17e joueur du monde, en deux manches de 6-3 et 7-6 (7/3).

Le Suisse Roger Federer est de son côté passé en quarts de finale après une victoire assez facile sur l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (41e) en deux manches de 6-4 et 6-2 et une petite heure de jeu.

Federer affrontera Richard Gasquet au tour suivant. Le Français a battu son compatriote Gilles Simon en trois manches de 7-5, 6-7 (5/7) et 6-3.

