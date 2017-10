LeBron James au repos

On ne sait pas encore si James sera en uniforme lors du premier match de la saison des siens mardi à Cleveland, contre les Celtics de Boston.

James s'est blessé à nouveau à la cheville mardi, face aux Bulls. Il a récolté 17 points, mais a commis huit revirements.

Les Cavaliers ont perdu 108-94, s'inclinant pour la quatrième fois en quatre rencontres hors-concours.

James ne s'est pas entraîné mercredi, et l'entraîneur Tyronn Lue a dit qu'il ne le fera pas non plus jeudi.

Les Cavaliers n'étaient pas particulièrement synchronisés mardi. James, Derrick Rose, Dwyane Wade, Jae Crowder, Kevin Love et compagnie en sont encore à établir une cohésion.