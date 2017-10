Prolongation de contrat pour Andrew Wiggins avec les Timberwolves

Les termes du contrat n’ont pas encore été dévoilés, mais le propriétaire Glen Taylor avait mentionné en août dernier avoir fait une offre de 148 millions de dollars sur une durée maximale de cinq ans au joueur de 22 ans.

Andrew est l’un des meilleurs jeunes joueurs de la NBA, a-t-il dit. Il a le talent et l’éthique de travail nécessaires pour devenir encore meilleur et pour être un pilier de notre association pour plusieurs années. Glen Taylor, propriétaire des Timberwolves

En août dernier, Taylor avait dit à l’Associated Press qu’il était prêt à mettre un gros montant sur Wiggins, mais que celui-ci devra s’améliorer et contribuer à l’équipe de manière importante. Les Timberwolves aspirent, avec son aide, à participer aux séries après 13 ans d’absence.

L’offre de contrat avait été mise sur la table il y a deux mois, mais la séparation entre Wiggins et son agent Bill Duffy ont retardé les négociations.

Le jeune attaquant a marqué en moyenne 26 points par rencontre pendant les 30 derniers matchs de la saison.

Il s’agit de sa troisième saison dans la ligue, et jusqu'ici, seuls trois joueurs ont atteint un pointage plus élevé que Wiggins avant l’âge de 22 ans : LeBron James, Kevin Durant et Carmelo Anthony.

« Les partisans et l’organisation me soutiennent depuis mon arrivée au Minnesota. Nous avons eu de bons moments durant les trois dernières saisons, mais les meilleurs sont encore à venir », pense Wiggins.

Avec 4995 points, il est au 6e rang des meilleurs marqueurs de l'histoire des Wolves.