Les autres points de Lance Stroll

Le Québécois attendait beaucoup de ce rendez-vous.

Il voulait poursuivre sa série de courses payantes, et voulait montrer qu'avec les enseignements des derniers mois, il pouvait faire un sans-faute à Suzuka.

Réussir une performance à Suzuka, c'est l'ambition de tout pilote de F1.

Ce circuit à l’ancienne peut être intimidant, même pour les meilleurs. Et encore cette année, plusieurs y ont « froissé de la tôle ».

Parlez-en à Kimi Raikkonen et à Valtteri Bottas. Ils sont tous les deux partis à la faute durant le week-end. Avec dans les deux cas, de gros dommages aux voitures.

Valtteri Bottas Photo : Getty Images/Clive Mason

Un sans-faute à Suzuka donne une bonne idée de la valeur d’un pilote.

De la précision, un gros cœur et de l’expérience, c’est ce que les pilotes doivent avoir pour s’en sortir à Suzuka.

Quand on pense que Lewis Hamilton a attendu 10 ans avant d’obtenir la pole position, on comprend à quel point ce circuit de 18 virages est exigeant et à quel point il est difficile d’y faire un tour parfait.

Alors, à son premier Grand Prix du Japon, Stroll aurait traversé le week-end sans erreur de pilotage (la définition du sans-faute pour les pilotes recrues).

Il avait déjà tourné à Suzuka, mais pas dans la FW40 de 2017. Pas les mêmes appuis, pas les mêmes vitesses en virage.

Aurait-il pu éviter de se faire coincer deux fois en Q1 lors des qualifications pour avoir une meilleure position sur la grille de départ?

Stroll aurait-il pu éviter ce contact avec Kevin Magnussen alors qu’il était pris en sandwich entre les deux voitures Haas? Contact que la télévision n’a pas montré.

Lance Stroll Photo : RDS

Seule sa sortie de piste au cinquième tour a fait partie de la retransmission.

Le pilote de 18 ans a fait un long détour hors-piste, après avoir été déporté dans le virage no 13, la cuillère (spoon curve), et a bien maîtrisé sa voiture pour revenir en piste par l'extérieur, pour ne pas gêner les autres pilotes, le temps de décrasser ses pneus.

Une manoeuvre de récupération parfaitement exécutée par Stroll, et remarquée, après l'abandon de Carlos Sainz fils au premier tour, qui avait tristement échoué sa Toro Rosso dans le sable des Esses.

Malheureusement pour le Canadien, le contact avec la Haas de Magnussen a apparemment fragilisé la suspension avant-droite de la Williams du Canadien.

Stroll sentait depuis quelques tours que « quelque chose » n'allait pas avec la roue avant-droit, quand elle a finalement cassé au 46e tour, alors qu'il roulait à 200 km/h dans les Esses.

Pneu avant-droit déjanté, la Williams a quitté la piste dans une gerbe d'étincelles. Encore une fois, Stroll a dû maîtriser sa voiture.

Lance Stroll à Suzuka Photo : RDS

Avec beaucoup de sang-froid, il a évité de partir en tête-à-queue dans le gazon, ce qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences s'il avait glissé et traversé la piste.

Stroll a travaillé fort du volant pour toujours garder le contrôle de sa Williams. Il ne voulait surtout pas revenir dans la trajectoire de course.

On pourrait débattre du bien-fondé de revenir en piste. Savait-il à cet instant que sa roue était à ce point abîmée? Il s'est toutefois assuré de rester hors trajectoire, et a calmé sa monture.

La Red Bull de Daniel Ricciardo l'a évité de justesse. L'impact aurait été violent.

C’était la troisième fois du week-end que Lance Stroll gardait le contrôle de sa voiture dans des conditions difficiles.

Lance Stroll Photo : TSN / Sky sports

La première fois étant dans le virage no 1 lors de la deuxième séance d’essais libres, vendredi, sous une pluie battante. Il a fait partie des quelques téméraires qui ont bravé le mauvais temps...

Au bout de la ligne droite des puits, sa Williams déséquilibrée par une flaque d'eau n'a jamais voulu rester dans la trajectoire.

Il a traversé l'énorme bac à gravier du virage no 1 (célèbre depuis le départ du Grand Prix de 1990), et, adroit, a emprunté la petite bande de gazon près des murs de protection pour garder son élan et revenir en piste.

« Beaucoup d’aquaplanage. Je traverse le gravier. Tout va bien », a-t-il dit très calmement à son équipe.

Il a fait exactement ce qu'il avait à faire pour ne pas s'enliser, ce qui lui aurait fait perdre un temps précieux de préparation.

Ce premier week-end à Suzuka ne s’est pas terminé comme Lance Stroll le souhaitait. Il a fait des erreurs, comme plusieurs autres.

Mais en réagissant comme il l’a fait, Lance Stroll a marqué d’autres points. Des points qui ne se voient pas au classement.