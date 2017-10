Le nouvel album de Pierre Lapointe encensé par Les Inrockuptibles

« Manifeste d'amour moderne et engagé, le dernier album de Pierre Lapointe surprend par sa simplicité et sa force », peut-on lire en début d'article.

On écrit que Pierre Lapointe est « acclamé depuis plus d'une décennie dans son pays » et que « le Québécois s'est illustré comme coach dans The Voice [La voix au Québec] tout en cultivant son rôle de mécène dans l'art contemporain ».

Le journaliste souligne que Pierre Lapointe a écrit des chansons où « la voix est reine et l'usage d'un langage quasi soutenu peut en effrayer plus d'un ».

Dans l'article, on mentionne aussi l'engagement du chanteur dans la cause LGBT+.

On est rendus à la phase où il faut commencer à vivre notre homosexualité comme si de rien n'était et donc l’intégrer à nos œuvres comme si de rien n'était. Pierre Lapointe aux « Inrockuptibles »

En entrevue à Tout le monde en parle dimanche, Pierre Lapointe a souligné qu'il aime créer et qu'il avait déjà deux autres albums d'enregistrés.